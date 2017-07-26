Современный казахстанский кадет обучен, сыт, одет

Профессиональные сержанты успешно служат в Вооруженных Силах РК, Комитете национальной безопасности, Службе государственной охраны и в других воинских формированиях.

Об очередном наборе кандидатов в ряды кадетского корпуса объявили в Министерстве Обороны Казахстана, сообщает Zakon.kz





Кадетский корпус МО РК объявляет набор граждан для обучения по специальностям мотострелковых, артиллерийских, десантно-штурмовых войск и войсковой разведки. Что необходимо для того, чтобы стать профессиональным сержантом, рассказали в Департаменте по делам обороны по городу Алматы.





Казахстанская армия стала привлекательной. Заметно это стало хотя бы потому, что число желающих отслужить, а затем и продолжить службу по контракту, значительно увеличилось.





Еще один красноречивый показатель – количество желающих поступить в кадетский корпус Министерства обороны. Ежегодно документы на обучение сдают в среднем 1500 молодыx казаxстанцев. 2017 год - не исключение, тем более, что помимо мотострелковых и артиллерийских войск, у них есть возможность попасть в число элиты вооруженных сил – войсковую разведку и десантно-штурмовые войска.





Требования к кандидатам на поступление не оставляют шансов попасть в Кадетский корпус легкомысленным молодым людям, представляющим себе службу легкой прогулкой или сплошной романтикой.

Прежде, чем изъявить желание стать курсантом, необходимо убедиться, что ты соответствуешь ряду требований: возраст от 17 до 25 лет, отличная физподготовка и психологическая устойчивость.





Эти и прочие моменты будут проверены при прохождении медицинской комиссии в местныx органаx военного управления по месту жительства. Проверки проводятся в несколько этапов, что практически полностью исключает возможность попадания в кадетский корпус случайных людей. Окончательные заключения и конкурсный отбор проxодят уже непосредственно на базе Кадетского корпуса.





О том, насколько тщательно проводится отбор кандидатов на поступление, говорит тот факт, что прохождение каждого этапа приема допускается только один раз. Поступающий, не прошедший предыдущий этап, к следующему этапу не допускается.





В период приема поступающие размещаются на территории Кадетского корпуса и обеспечиваются питанием. Необходимо отметить, что общий срок обучения составляет 1 год 10 месяцев. За это время кадеты постигают военную науку, как в теории, так и на практике, получают техническое и профессиональное образование, что соответствует уровню колледжа, и им присваиваются квалификации: младший специалист военного управления (менеджер), водитель категории "В", "С" и механик водитель БМП 3 класса.





По окончании обучения с каждым заключается контракт о прохождении воинской службы на должностях сержантского состава на 10 календарных лет, после чего кадеты распределяются в воинские части на должности командиров отделений.





Полученные при обучении в кадетском корпусе знания развивают в молодых сержантах уверенность в командовании подразделениями, что весьма благоприятно отражается на их дальнейшей службе в воинских частях и даёт возможность подняться по карьерной лестнице от командира отделения до главного сержанта Вооруженных Сил.





Также для всех военнослужащих государством предусмотрена социальная поддержка.





Сегодня Кадетский корпус является основным центром подготовки профессиональных сержантов. Всего с 1996 года здесь подготовлено более 2800 сержантов-профессионалов.





Кадетский корпус расположен в одном из самых живописных уголков страны, жемчужине Казахстана - курорте Боровое. На сегодняшний день его выпускники успешно проходят службу, как в Вооруженных Силах, так и в других воинских формированиях РК: Комитете национальной безопасности, Службе государственной охраны, Министерстве внутренних дел.





Для тех, кто решил связать свою жизнь с профессиональной службой в Вооруженных силах Казахстана, Кадетский корпус, пожалуй, является одной из лучших стартовых площадок. Обучение здесь в будущем дает целый ряд преимуществ.





Во-первых , карьерный рост (возможность роста от командира отделения до Главного сержанта Вооруженных Сил). Во-вторых, обеспечение рядом социальных благ: служебным жильем или выплатой компенсации за аренду жилья, постоянное повышение квалификации в ходе прохождения воинской службы, возможность обучения в зарубежных военных учебных заведениях, бесплатное медицинское обеспечение, в том числе членов семей, обеспечение детей местами в дошкольных учреждениях вне очереди, возможность выхода на пенсию по достижению 45 лет, полное государственное обеспечение.



