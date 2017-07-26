"Евровидение" в 2018 году пройдет в Лиссабоне

Полуфиналы конкурса пройдут 8 и 10 мая, а финал конкурса состоится 12 мая.

Международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в столице Португалии в 2018 году , сообщает , сообщает ТАСС со ссылкой на на официальный сайт конкурса.





Помимо Лиссабона, в числе городов-претендентов фигурировали Гимарайнш, Гондомар, Фару и Санта-Мария-да-Фейра.





Отмечается, что изначально государственная телевизионная компания Radio e Televisão de Portugal (RTP) объявила о проведении мероприятия в столице, но позже было решено рассмотреть другие варианты.





Известно, что полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, а финал конкурса состоится 12 мая.





Португалия получила возможность провести конкурс на своей территории благодаря победе своего участника Сальвадора Собрала в "Евровидении-2017".











