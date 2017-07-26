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"Евровидение" в 2018 году пройдет в Лиссабоне

26 июля 2017, 11:46

Полуфиналы конкурса пройдут 8 и 10 мая, а финал конкурса состоится 12 мая.

Международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в столице Португалии в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на на официальный сайт конкурса.

Помимо Лиссабона, в числе городов-претендентов фигурировали Гимарайнш, Гондомар, Фару и Санта-Мария-да-Фейра.

Отмечается, что изначально государственная телевизионная компания Radio e Televisão de Portugal (RTP) объявила о проведении мероприятия в столице, но позже было решено рассмотреть другие варианты.

Известно, что полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, а финал конкурса состоится 12 мая.

Португалия получила возможность провести конкурс на своей территории благодаря победе своего участника Сальвадора Собрала в "Евровидении-2017".




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