"Евровидение" в 2018 году пройдет в Лиссабоне
26 июля 2017, 11:46
Полуфиналы конкурса пройдут 8 и 10 мая, а финал конкурса состоится 12 мая.
Международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в столице Португалии в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на на официальный сайт конкурса.
Помимо Лиссабона, в числе городов-претендентов фигурировали Гимарайнш, Гондомар, Фару и Санта-Мария-да-Фейра.
Отмечается, что изначально государственная телевизионная компания Radio e Televisão de Portugal (RTP) объявила о проведении мероприятия в столице, но позже было решено рассмотреть другие варианты.
Известно, что полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, а финал конкурса состоится 12 мая.
Португалия получила возможность провести конкурс на своей территории благодаря победе своего участника Сальвадора Собрала в "Евровидении-2017".
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