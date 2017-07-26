Т.Дуйсенова: Все малообеспеченные семьи будут получать адресную помощь в новом формате

Министр труда и социальной защиты РК Тамара Дуйсенова в ходе пресс-конференции в Астане рассказала о повышенных пенсиях, соцпособиях, ужесточении требований к квалификации привлеченных в РК иностранных работников и новом формате адресной помощи для семей, которые живут за чертой бедности, передает Zakon.kz

По обеспечению миграционной политики министр рассказала, что в закон о миграции внесли изменения, которые предусматривают упрощение процедуры привлечения иностранных работников, но и ужесточение к требованиям квалификации и сегодня эта норма уже действует.

«На 1 июля 27 тысяч иностранных работников работают по трудовому разрешению казахстанских предприятиях и это составляет 0,4% от всей численности занятого населения Казахстана. Это, конечно, небольшое количество. Ещё раз повторюсь, мы ужесточили требования к квалификации работников, которых мы привлекаем», - сказала Т.Дуйсенова.

Глава Минтруда также отметила, что уже завершены выплаты повышенных пенсий.

«Все 2 миллиона наших пенсионеров получили повышенную пенсию, мы также выплатили повышенное единовременное пособие на рождение ребенка. Это касается детей, которые родились с 1 июля текущего года».

И еще один вопрос, на который Дуйсенова обратила внимание, это введение адресной помощи в новом формате.

«Об этом мы очень часто говорили, разъясняли и я хотела сегодня повторить, что меняется идеология формата. Адресную помощь будут получать все малообеспеченные семьи, которые живут за чертой бедности».

Если эта семья не имеет дохода и по объективным причинам ее члены не могут работать, они будут получать социальную помощь. Если в семье есть трудоспособные члены, которые могут работать и могут участвовать в наших программах занятости, то эта семья будет получать два пакета соцподдержки: первая - это адресная соцпомощь и вторая: мы предоставляем возможность обучиться профессии за счет государства, получить микрокредиты за счет государства. У семьи также появляется возможность в добровольном порядке переселиться в другие регионы и там трудоустроиться», - отметила министр.