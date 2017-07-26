Ерлан Сагадиев высказался о единой школьной форме

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев высказался о единой школьной форме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Единая школьная форма должна быть. Это прописано в нашем приказе. Но какая это форма, решает сама школа. Родительский комитет собирается и решает, какой должна быть форма, каким должен быть фасон, в том числе, где она должна быть пошита и на какую сумму. В случае если родителю не нравится эта форма, он должен обратиться в эту школу и сказать об этом. Эти вопросы можно решить в школе. (...) При этом, акимат может прийти к решению, что в одном городе должна быть единая школьная форма. Министерство к этому отношения не имеет», - сказал министр на пресс-конференции в Правительстве

Как ранее сообщалось, на первый звонок 1 сентября 2017 года столичные учащиеся пойдут в единой форме. Управление образования Астаны разослало по школам циркуляр, регламентирующий цвет, фасон и качество тканей формы. И даже рекомендации постепенного перехода на новую одежду.