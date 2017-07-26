В Китае около трех тысяч человек эвакуировали из-за наводнения
26 июля 2017, 11:51
Метеорологический центр уже трижды объявлял наивысший — красный — уровень опасности.
Власти китайской провинции Шэньси эвакуировали 2,9 тысячи жителей города Юйлинь из-за сильнейшего наводнения, сообщает РИА Новости.
Ливневые дожди не прекращаются в городе несколько дней подряд, местный метеорологический центр уже трижды объявлял наивысший — красный — уровень опасности.
Согласно данным метеорологов, за последние сутки в городе выпало около 100 миллиметров осадков, сильнее всего пострадали уезды Суйдэ и Цзычжоу.
В Суйдэ прорвало дамбу, в результате чего весь уезд оказался сильно затопленным.
На видеокадрах видно, что улицы города полностью затоплены, в воде находятся множество брошенных автомобилей, люди передвигаются вплавь.
Фото: РИА Новости
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