Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Китае около трех тысяч человек эвакуировали из-за наводнения

26 июля 2017, 11:51

Метеорологический центр уже трижды объявлял наивысший — красный — уровень опасности.

Власти китайской провинции Шэньси эвакуировали 2,9 тысячи жителей города Юйлинь из-за сильнейшего наводнения, сообщает РИА Новости.

Ливневые дожди не прекращаются в городе несколько дней подряд, местный метеорологический центр уже трижды объявлял наивысший — красный — уровень опасности.

Согласно данным метеорологов, за последние сутки в городе выпало около 100 миллиметров осадков, сильнее всего пострадали уезды Суйдэ и Цзычжоу.

В Суйдэ прорвало дамбу, в результате чего весь уезд оказался сильно затопленным.

На видеокадрах видно, что улицы города полностью затоплены, в воде находятся множество брошенных автомобилей, люди передвигаются вплавь.

Фото: РИА Новости

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...