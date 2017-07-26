В РК с начала учебного года стартует эксперимент по преподаванию всех дисциплин на английском языке
26 июля 2017, 11:57
500 казахстанских классов хотят попробовать пройти обучение полностью на английском языке.
С 1 сентября более 500 классов добровольно с письменного согласия родителей в рамках эксперимента перейдут на преподавание на английском языке. Для нас этот эксперимент очень важен, в течении года мы будем это отслеживать и по результатам этих данных в следующем году мы примем окончательный график перехода на английский язык. Об этом сообщил министр образования и науки Республики Казахстан Ерлан Сагадиев в ходе пресс-конференции в правительстве, передает Zakon.kz
По словам главы МОН РК, переход на английский язык в старших классах и в вузе очень важный вопрос. В этом году стартует массовое обучение преподавателей. По его данным, около 4 тыс учителей уже начали изучать. В сентябре еще 8 тысяч начнут углубленные курсы, есть с отрывом от производства, есть без отрыва от преподавания.
А уже с начала учебного года более 500 классов поучаствует в эксперименте.
Как отметил Сагадиев, пока все очень обнадеживающе.
"Дети не боятся, родители одобряют, учителя показывают в
целом хорошие результаты», - отметил министр
Он также добавил, что в прошлом году из всех 74 тысяч учителей, которые проходили курсы переподготовки, только 2,5 % не справились и были вынуждены пройти второй раз. "Для нас это высокий показатель», - отметил он.
Фото: youngisthan.in
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