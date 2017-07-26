Теракт в Алматы: обвиненного в бездействии экс-начальника РУВД пока не могут наказать

25 июля в Алматинском городском суде был рассмотрен частный протест городской прокуратуры на Постановление Алмалинского районного суда о возврате прокурору уголовного дела в отношении бывшего начальника районного РУВД Болатова Аскара, и двоих его подчиненных, обвиняемых в халатности и бездействии во время теракта





Напомним , 3 мая в Алмалинском районном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении полицейских, обвиненных в бездействии во время нападения террориста Кулекбаева на Алмалинский РУВД. Бывший начальник Алмалинского РУВД обвиняется по ст.ст. 370 ч.4 - бездействие по службе, совершенное должностным лицом, повлекшее тяжкие последствия, 371 ч.2 УК РК - халатность, повлекшая тяжкие последствия, его подчиненные Аманжолов Кайрат и Баймендиев Сырым - по ст.370 ч.4 УК РК.





Адвокаты подсудимых в ходе предварительного слушания заявили ходатайство о возврате дела прокурору для устранения нарушений уголовно-процессуального законодательства. Помимо прочих нарушений, указанных защитой, речь шла о том, что органы уголовного преследования не предоставили участникам процесса для ознакомления 8-й том уголовного дела. При этом отмечается, что данный том содержит государственные секреты и охраняемые законом тайны. Ознакомиться с этими данными могут только те, кто имеет соответствующий доступ к таким сведениям. Подсудимые и их адвокаты доступа не имеют. Несмотря на данный факт суд все же постановил вернуть дело прокурору для устранения вышеуказанного нарушения, препятствующего назначению главного судебного разбирательства.





После этого городская прокуратура подала частный протест на данное постановление районного суда. В ходе апелляционного слушания было отмечено, что ни следователь ни прокурор не в праве знакомить участников дела с секретными данными.





- Я хочу обратить внимание суда, что 8-й том содержит секретные данные. Ни один из присутствующих адвокатов не имеет допуска к секретности. И сам суд в своем постановлении о возвращении дела прокурору признает этот факт. В таком случае суд мог сам назначить адвоката, это право суда, назначить защитника, имеющего допуск к секретности, и ознакомить его с секретными материалами дела. Суд, однако же, вменяет нам, что мы не сделали этого. Но фактически, если бы руководитель следственно-оперативной группы, либо кто-то из прокуроров ознакомил бы не имеющих допуска к секретности адвокатов с 8-м томом, то мы бы совершили преступление - разглашение государственных секретов... ...Нам ставят невыполнимые условия, мы не можем лиц, которые не имеют доступа к секретности, ознакомить с этим томом. Тогда получается, что дело вообще не может быть направлено в суд, - выступила в суде старший прокурор управления прокуратуры города Алматы Сауле Кобжанова.





Она отметила при этом, что именно потому, что Болатовым не были приняты те меры, которые указаны в 8-м томе, Кулекбаеву позволили выйти из РОВД и совершить другие убийства. К таким выводам пришли в ходе следствия, изучив показания свидетелей и видеозаписи с камер наблюдения РУВД. По некоторым данным, Болатов, когда Кулекбаев вошел в здание полиции, заперся на четвертом этаже, и спустился вниз спустя 6 минут после того, как преступник покинул РУВД.





- Мы просим суд удовлетворить наш частный протест, отменить постановление Алмалинского районного суда и направить дело в Алмалинский суд. При этом я хочу обратить внимание суда на то, что Болатов игнорирует судебные заседания, - резюмировала Кобжанова. Выясняется, что экс-начальник РУВД ни разу не явился в суд. Изначально причиной было озвучено его заболевание. Почему он не явился в суд на этот раз - в апелляционной коллегии даже не поинтересовались.





В свою очередь, защита подсудимых, в частности, адвокат Болатова Назханов Т. просит суд оставить без изменения постановление Алмалинского районного суда. Он считает, что постановление было вынесено обоснованно, и предоставлением защитников, имеющих доступ к секретности, должен был озаботиться следователь.





Здесь же в суде выяснилось, что нынешние адвокаты подсудимых, зная о наличии секретного 8-го тома, могли сами подать ходатайство (заявление) в определенный орган о предоставлении им допуска к секретным материалам. Но этого не было сделано.





В конечно итоге, выслушав доводы прокурора и адвокатов, апелляционная судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда постановила оставить без изменения постановление Алмалинского суда, частный протест прокурора - без удовлетворения.





- Уголовно-процессуальный кодекс прямо гласит: следователь и прокурор по окончании дела должны ознакомить стороны со всеми материалами дела, что не было сделано, - пояснил председатель коллегии Б.Караманов, отметив, что это является нарушением конституционных прав подсудимых.





То есть, суд обязал органы уголовного преследования ознакомить адвокатов и подсудимых с материалами восьмого тома дела. Каким образом это будет сделано, и дойдет ли дело до суда - теперь уже неизвестно.





Стоит отметить, что в ходе рассмотрения протеста адвокат Назханов напомнил суду об аналогичной ситуации в Актобе после теракта.





прим.ред.: главу местной полиции Актобе и его заместителя ). Там суд по тем же основаниям возвратил дело прокурору для устранения потому что они не могли рассмотреть это дело, и это дело потом благополучно было прекращено, - сказал адвокат. - Аналогичное дело рассматривалось в Актюбинске. То же самое было. Прокуратура пыталась привлечь к уголовной ответственности (). Там суд по тем же основаниям возвратил дело прокурору для устранения потому что они не могли рассмотреть это дело, и это дело потом благополучно было прекращено, - сказал адвокат.



