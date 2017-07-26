В частности, в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности», пунктом 6 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении», в целях охраны окружающей среды и предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, введен запрет сроком на три года на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ТС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ТС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ТС 2711 13 970 0) автомобильным транспортом, за исключением вывоза сжиженного нефтяного газа через таможенный пост «Алаколь» таможни «Достык».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.