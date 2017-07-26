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Введен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа

Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 29 июня 2017 года № 224 «О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа» (не введен в действие)

В частности, в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности», пунктом 6 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении», в целях охраны окружающей среды и предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, введен запрет сроком на три года на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ТС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ТС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ТС 2711 13 970 0) автомобильным транспортом, за исключением вывоза сжиженного нефтяного газа через таможенный пост «Алаколь» таможни «Достык».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

26 июля 2017, 12:18
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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