Смертельное ДТП в Алматы: полиция расследует уголовное дело
26 июля 2017, 12:35
В рамках производства будет проведен ряд экспертных исследований.
По факту крупного дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом полиция Алматы проводит досудебное расследование, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
По данным полиции, 25 июля около 23.45 часов 34-летний водитель автомашины марки Mercedes следовал по пр. Рыскулова в западном направлении, и на пересечении с ул. Шарипова, в мкр.Акбулак, предварительно, выехав на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомашиной марки Toyota, под управлением водителя, 24-летнего водителя, который следовал по ул. Шарипова в южном направлении.
«В результате ДТП погибли водитель автомашины Mercedes и двое пассажиров автомашины Toyota. Водитель минивена доставлен в 7 ГКБ. В настоящее время досудебное расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 345 ч.4 УК РК. В рамках производства будет проведен ряд экспертных исследований, которые позволят установить точные обстоятельства ДТП и факторы, предшествовавшие трагедии», - сообщил начальник Управления дознания ДВД города Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870275-1ada3a1019469c7e82b2928122a0f87c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...