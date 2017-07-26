Смертельное ДТП в Алматы: полиция расследует уголовное дело





По данным полиции, 25 июля около 23.45 часов 34-летний водитель автомашины марки Mercedes следовал по пр. Рыскулова в западном направлении, и на пересечении с ул. Шарипова, в мкр.Акбулак, предварительно, выехав на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомашиной марки Toyota, под управлением водителя, 24-летнего водителя, который следовал по ул. Шарипова в южном направлении.





«В результате ДТП погибли водитель автомашины Mercedes и двое пассажиров автомашины Toyota. Водитель минивена доставлен в 7 ГКБ. В настоящее время досудебное расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 345 ч.4 УК РК. В рамках производства будет проведен ряд экспертных исследований, которые позволят установить точные обстоятельства ДТП и факторы, предшествовавшие трагедии», - сообщил начальник Управления дознания ДВД города Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов.



