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Смертельное ДТП в Алматы: полиция расследует уголовное дело

26 июля 2017, 12:35

В рамках производства будет проведен ряд экспертных исследований.

По факту крупного дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом полиция Алматы проводит досудебное расследование, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

По данным полиции, 25 июля около 23.45 часов 34-летний водитель автомашины марки Mercedes следовал по пр. Рыскулова в западном направлении, и на пересечении с ул. Шарипова, в мкр.Акбулак, предварительно, выехав на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомашиной марки Toyota, под управлением водителя, 24-летнего водителя, который следовал по ул. Шарипова в южном направлении.

«В результате ДТП погибли водитель автомашины Mercedes и двое пассажиров автомашины Toyota. Водитель минивена доставлен в 7 ГКБ. В настоящее время досудебное расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 345 ч.4 УК РК. В рамках производства будет проведен ряд экспертных исследований, которые позволят установить точные обстоятельства ДТП и факторы, предшествовавшие трагедии», - сообщил начальник Управления дознания ДВД города Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов.


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