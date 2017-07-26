Платежи по ОСМС: куда перечислять и какие КНП применять

Для реализации системы ОСМС был принят Закон РК от 16 ноября 2015 года № 405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании», в который на протяжении 2015-2017 годов были внесены ряд изменений и дополнений.

Начисленные (удержанные) отчисления и (или) взносы перечисляются через Государственную корпорацию на счет фонда (ст. 30 Закона):

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (кроме ИП, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов и профессиональных медиаторов в свою пользу; крестьянских или фермерских хозяйств, применяющих СНР; субъектов малого бизнеса, применяющих СНР на основе упрощенной декларации; ИП, применяющих СНР на основе патента) частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами - не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов;

индивидуальными предпринимателями (кроме крестьянских или фермерских хозяйств, применяющих СНР; субъектов малого бизнеса, применяющих СНР на основе упрощенной декларации; ИП, применяющих СНР на основе патента) частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами в свою пользу - ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным;

крестьянскими или фермерскими хозяйствами, применяющими специальный налоговый режим, - в порядке и сроки, которые предусмотрены налоговым законодательством РК;

субъектами малого бизнеса, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, - в срок, предусмотренный налоговым законодательством РК;

ИП, применяющими СНР на основе патента, - в срок, предусмотренный налоговым законодательством Республики Казахстан для уплаты стоимости патента.

Реквизиты для отчислений и взносов в Фонд обязательного медицинского страхования:

Получатель - НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;

БИН бенефициара 160440007161

ИИК KZ92009MEDS368609103

БИК GCVPKZ2A

КНП с 121 по 128 (в зависимости от назначения платежа)

КБЕ 11

В соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 определены порядок применения кодов секторов экономики и назначения платежей, а также система кодирования платежей.

Коды назначения платежей, применяемые к операциям по ОСМС:

121 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 122 Взносы на обязательное социальное медицинское страхование 123 Пеня за несвоевременное перечисление отчислений на обязательное социальное медицинское страхование 124 Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное социальное медицинское страхование 125 Возврат Фондом медицинского страхования ошибочно зачисленных сумм по отчислениям на обязательное социальное медицинское страхование 126 Возврат Фондом медицинского страхования ошибочно зачисленных сумм по взносам на обязательное социальное медицинское страхование 127 Возврат Фондом медицинского страхования ошибочно зачисленных сумм пени по отчислениям на обязательное социальное медицинское страхование 128 Возврат Фондом медицинского страхования ошибочно зачисленных сумм пени по взносам на обязательное социальное медицинское страхование

Обращаем ваше внимание, что за нарушение сроков перечисления ОСМС предусмотрена ответственность.

Своевременно не перечисленные суммы отчислений и (или) взносов взыскиваются органами государственных доходов и подлежат перечислению плательщиком на счет фонда с начисленной пеней в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком РК, за каждый день просрочки (включая день оплаты в фонд).

В случае неполного и (или) несвоевременного перечисления отчислений и (или) взносов органы государственных доходов вправе взыскивать с банковских счетов плательщика деньги в пределах образовавшейся задолженности.

Взыскание задолженности по отчислениям и (или) взносам производится на основе инкассового распоряжения органа государственных доходов с направлением уведомления плательщику в порядке, определенном уполномоченным органом.

Такое уведомление не направляется в случае, если задолженность по отчислениям и (или) взносам не превышает суммы в размере одного МРП, установленного на соответствующий финансовый год Законом о республиканском бюджете.