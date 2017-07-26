Специальная группа проверяет качество работы патрульной и дорожной полиции в Алматы

Вместе с тем, сотрудниками нашего подразделения совместно с коллегами из Управления кадровой работы Департамента продолжена работа по исполнению пунктов Плана и организации системной работы по противодействию коррупции в органах внутренних дел, профилактике нарушений законности, конституционных прав граждан и служебной дисциплины. Кроме того, активизирована деятельность созданной специальной группы из числа сотрудников собственной безопасности и инспекции по личному составу по проверке качества несения службы мобильными нарядами патрульной и дорожной полиции, рабочих мест оперативно-следственных работников