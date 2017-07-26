Драка и хамство кондукторов - жители Астаны возмущены неприятным инцидентом

Жители Астаны стали очевидцами драки между водителями пассажирских автобусов. На этом неприятная ситуация не завершилась - кондукторы нагрубили пассажирам. Видео с произошедшим прислали в редакцию Zakon.kz





К сожалению, автор видео не сообщила, когда и по какому адресу произошел инцидент.





Сейчас известно, что драка произошла между двумя водителями автобусов 31 маршрута с одной стороны и водителем 8 маршрута - с другой. Сообщается, что на остановке стоял сломанный автобус №8. Подъехавший водитель 31-го маршрута не захотел его объезжать, и завязалась потасовка. Следом подъехал второй 31-й автобус и его водитель кинулся на помощь коллеге. Судя по видео, он разнимал дерущихся. При этом людей из первого 31-го пересадили во второй.





"Мы из одного автобуса на другой пересели, а в первом устроили драку. Водитель второго автобуса, в который мы пересели, пошёл помогать первому водителю автобуса драться. Причина драки - автобус по маршруту 8 сломался на остановке, а автобус по маршруту 31 не захотел объехать его, из-за чего началась драка. Здесь подъехал второй автобус по маршруту 31. Несмотря на то, что полный автобус с пассажирами, водитель покинул рабочее место и принялся участвовать в драке. Кондуктор, находясь в это время в автобусе, отказывался отвечать пассажирам, по какой причине мы стоим. На просьбу ответить на вопрос "Почему мы стоим" кондуктор ответил: "Хочу и стоим", и с удовольствием наблюдал за происходящим, после чего пошли оскорбления, и поднял руку на пассажира. Вернулся водитель, которому я сообщила, что вызвала полицию. На что водитель отреагировал агрессивно, закрыл двери и тронулся. На просьбы остановиться и называть госномер автобуса, категорически отказывался. В первом автобусе кондуктор с самого начала поездки начала грубить и вела себя агрессивно, отказывалась возвращать деньги за проезд, впрочем, как и кондуктор второго автобуса. В Астане сейчас много иностранных гостей, трудно представить, если один из них решит проехаться на наших автобусах: и драку посмотрят и в лоб получат, а на сдачу получат букет оскорблений", - описала произошедшее жительница Астаны.





В результате инцидента пассажиры длительное время не могли уехать. Деньги за проезд автору видео вернули после долгих и настоятельных требований. А заканчивается ролик тем, что кондуктор автобуса начинает хватать чужой телефон, пытаясь помешать съемке.







