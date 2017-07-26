Стоимость модернизации Байконура под ракету "Союз-5" может вырасти

По словам вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марата Нургужина, примерная стоимость проекта станет понятна ближе к концу года.

Стоимость создания наземного стартового комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур под новую российскую ракету-носитель "Союз-5" может вырасти из- за необходимости обеспечения безопасности пилотируемых пусков , сообщил в интервью , сообщил в интервью ТАСС вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин.





"Учитывая, что речь теперь идет не о запуске какого-либо спутника, а о пилотируемом старте корабля "Федерация", то требования к обеспечению безопасности должны быть жестче. Соответственно, я подозреваю, что расходы вырастут, но затрудняюсь ответить на какую сумму", - сказал он.





По словам Нургужина, примерная стоимость проекта станет понятна ближе к концу года, после предоставления российской стороной данных по модернизации необходимой инфраструктуры на космодроме.





Как пояснил Нургужин, ориентировочная оценка стоимости создания комплекса "Байтерек" проводилась около года назад. Тогда предполагалось, что на создание ракеты-носителя потребуется порядка $500 млн, а на модернизацию наземной инфраструктуры - порядка $245 млн. Если расходы на создание ракеты возьмет на себя Россия, то модернизация инфраструктуры будет проводиться за счет Казахстана.





"Но ранее речь шла о завершении проекта к 2025 году, сейчас же сроки сократились, российская сторона предложила ускорить работы и осуществить первый пуск в 2022 году, а пилотируемый - в 2024", - рассказал он.





Ранее сообщалось, что Россия отказалась от создания ракеты-носителя "Ангара-А5П" и создания в ближайшие годы пилотируемой инфраструктуры на космодроме Восточный. Вместо этого принято решение проводить пилотируемые запуски нового космического корабля "Федерация" с космодрома Байконур на новой ракете среднего класса "Союз-5". Ее первый пуск с беспилотным кораблем планируется на 2022 год, пилотируемый запуск - на 2024 год.



