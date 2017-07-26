В Алматы военнослужащие лидируют в списке должников по налогам
26 июля 2017, 13:34
Общая сумма неоплаченных ими налогов составила более 8,3 млн.тенге.
В списке должников по налогам на собственность кроме физических лиц также числятся и сотрудники государственных органов и военнослужащие, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление разъяснительной работы ДГД города.
“Лидирующую позицию” занимают служащие войсковых частей, в количестве 496 человек, с общей суммой неоплаченных налогов более 8,3 млн.тенге.
Следующими должниками являются сотрудники ДВД Алматы – 361 человек с суммой задолженности 11,3 млн.тенге.
Далее, работники местных исполнительных органов – 74 человек с 2,5 миллионами тенге, а 47 сотрудников Национального банка имеют задолженность в размере 1,4 млн.тенге.
С 2017 года изменены сроки уплаты налогов на имущество и землю физическими лицами. Теперь налоги на собственность необходимо уплачивать до 1 октября года, следующего за отчетным. То есть, налоги за 2017 год нужно будет оплатить до 1 октября 2018 года. Срок уплаты налога на транспорт не изменился – не позднее 31 декабря отчетного года.
В настоящее время, органами государственных доходов по городу Алматы активно проводится работа по взысканию налоговой задолженности прошлых лет.
В порядке очередности отработке подлежат лица, имеющие наибольшие суммы задолженности, превышающие 300 тыс.тенге, численность которых в городе Алматы составляет около 2 тысяч человек.
При этом в отношении лиц, имеющих задолженность меньше указанной суммы, также принимаются все меры по взысканию, предусмотренные Налоговым кодексом, в том числе направляются материалы в судебные органы.
Органами государственных доходов города Алматы были направлены извещения о необходимости погашения образовавшейся задолженности по месту работы государственных служащих.
ДГД по г.Алматы напоминает, что меры взыскания налоговой задолженности, предусмотренные Налоговым кодексом, применяются в отношении всех должников и призывает к своевременной уплате налогов.
Фото с сайта vlast.kz
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