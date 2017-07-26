Жамбылцы привезли в столицу сакскую колесницу

Точную копию сакской колесницы, найденной на территории Жамбылской области, привезли в столицу аулиеатинцы. По утверждению ученых-историков, на них саки отправлялись на войну или на охоту. А соревнования на таких колесницах были очень популярными во время Олимпийских игр, проходивших в Древней Греции , передает пресс-служба акима региона.









- Я почему-то думала, что колесницу придумали римляне. А сегодня узнала, что саки первыми оседлали коней и придумали колесницы. Думаю, пока обойду всю выставку, узнаю еще очень много интересного! Здорово, что жамбылцы организовали такое познавательное мероприятие! – говорит астанчанка Раушан Аркулова.









Жителям столицы также был представлен редкий экспонат – шлем сакского воина. Этот бронзовый головной убор ученые относят к 6-5 векам до нашей эры.





Привезли в Астану жамбылцы и точную копию пещеры Ынталы, что в Сарысуском районе. Каждый желающий сможет в ней познакомиться с бытом людей, живших в эпоху неолита.









Всего же на уникальную выставку, которая проходит на Аллее влюбленных у торгово-развлекательного комплекса «Хан Шатыр», жамбылцы привезли более 400 экспонатов нумизматического, археологического, этнографического фондов, а также живопись современных художников и снимки жамбылских фотографов.









Старт мероприятиям в рамках Дней Жамбылской области, дал этно-культурный караван, прибывший в столицу после длительного пути. Встречали его театрализованной постановкой, в которой участвовали более 500 человек.









Целый день на специальной сцене, установленной на Аллее, будут проходить концертные программы, подготовленные артистами из районов. В 21.30 на сцене амфитеатра ЭКСПО-городка пройдет большой концерт с участием звезд Жамбылской области под названием «Әуені әсем Әулие ата».









Это лишь малая часть масштабной программы первого дня. Приглашаем всех желающих в увлекательное путешествие по страницам истории!







