В Лондоне совершена очередная кислотная атака

Злоумышленники напали на двоих молодых людей, плеснув им в лицо едкую жидкость.

Нападение произошло во вторник вечером, около 19:00 по местному времени, на оживленной улице Роман-роуд. Пострадавшие забежали в один из магазинов с криками «Нас облили кислотой!» и попросили помощи







Как сообщает газета Guardian, врачи зафиксировали у них ожоги лица и ног. Ведется расследование.

В последнее время в Великобритании участились случаи нападения на людей с кислотой. Так, в Лондоне 13 июля в лондонских районах Хэкни, Ислингтон, Шордич, Ньюингтон и Клэптон подростки 15 и 16 лет совершили сразу пять нападений с использованием кислоты. Нападавшие брызгали жидкостью в лицо своим жертвам, первой из которых стал владелец мопеда, который угнали при нападении.

Глава Скотленд-Ярда Крессида Дик назвала нападения с применением кислоты «варварскими», а глава МВД Соединенного Королевства Эмбер Радд сообщила, что власти намерены ужесточить наказание за нападения с кислотой вплоть до пожизненного заключения. Владелец заведения попытался смыть жидкость водой. Позже молодые люди были доставлены в больницу.



