В Калифорнии более 45 тыс. человек остались без света из-за белки

Электричества не было не только в ряде жилых домов, но и в школах, а также на местных предприятиях.

В городе Сан-Диего в Калифорнии около 45,5 тысячи человек остались без света из-за белки , сообщает , сообщает Утро.ру





Инцидент произошёл накануне днём. Животное задело линию электропередачи, в результате чего произошло отключение света не только в ряде жилых домов, но и в школах, а также на местных предприятиях.





Отметим, что уже через час специалистам удалось восстановить электроснабжение.



