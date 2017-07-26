В Калифорнии более 45 тыс. человек остались без света из-за белки
26 июля 2017, 14:07
Электричества не было не только в ряде жилых домов, но и в школах, а также на местных предприятиях.
В городе Сан-Диего в Калифорнии около 45,5 тысячи человек остались без света из-за белки, сообщает Утро.ру.
Инцидент произошёл накануне днём. Животное задело линию электропередачи, в результате чего произошло отключение света не только в ряде жилых домов, но и в школах, а также на местных предприятиях.
Отметим, что уже через час специалистам удалось восстановить электроснабжение.
Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович
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