Свыше 23 млн тенге налогов задолжали госслужащие Алматы и сотрудники Нацбанка

Лидируют в списке военнослужащие.

В ДГД Алматы составили рейтинг налоговых должников среди госслужащих, передает газета «Казахстанская правда».

«Лидирующую позицию» занимают служащие войсковых частей, в количестве 496 человек, с общей суммой неуплаченных налогов более 8,3 млн тенге.

На втором месте рейтинга - сотрудники ДВД Алматы, а именно 361 человек с общей суммой задолженности 11,3 млн тенге. Далее следуют работники местных исполнительных органов - 74 человека с 2,5 млн тенге, а 47 сотрудников Национального банка имеют задолженность в размере 1,4 млн тенге.

Органы государственных доходов города направили извещения о необходимости погашения образовавшейся задолженности по месту работы государственных служащих.

Всего в Алматы зарегистрировано около 2 тысяч налоговых должников. В настоящее время ведется работа по взысканию задолженности прошлых лет.

«В порядке очередности отработке подлежат лица, имеющие наибольшие суммы задолженности, превышающие 300 тыс. тенге. При этом в отношении лиц, имеющих задолженность меньше указанной суммы, также принимаются все меры по взысканию, предусмотренные Налоговым кодексом, в том числе направляются материалы в судебные органы», - отметили в ДГД.

Вместе с тем, в ведомстве напомнили, что с 2017 года изменены сроки уплаты налогов на имущество и землю физическими лицами. Теперь налоги на собственность необходимо уплачивать до 1 октября года, следующего за отчетным. То есть, налоги за 2017 год нужно будет оплатить до 1 октября 2018 года. Срок уплаты налога на транспорт не изменился - не позднее 31 декабря отчетного года.

ДГД по Алматы напоминает, что меры взыскания налоговой задолженности, предусмотренные Налоговым кодексом, применяются в отношении всех должников и призывает к своевременной уплате налогов.