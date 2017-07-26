Специальная группа проверяет качество работы патрульной и дорожной полиции в Алматы

В рамках противодействия коррупции на базе алматинской полиции периодически проводятся информационные встречи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Одна из таких рабочих встреч состоялась при активном содействии представителей общественного совета по противодействию коррупции при Алматинском городском филиале партии «Нур Отан» и Департамента национального бюро по противодействию коррупции по городу. Аудиторию составили преимущественно сотрудники наружных и строевых подразделений городской полиции.

«Мы подвели итоги полугодия, озвучили статистику, привели характерные примеры и рассказали о методах и формах противодействия коррупции, что в конечно итоге положительно скажется на эффективности выполнения сотрудниками оперативно-служебных задач, а также на повышении положительного имиджа сотрудников органов внутренних дел. Сегодня с целью снижения уровня преступности и правонарушений среди сотрудников и недопущения ими чрезвычайных происшествий усилена плотность оперативно-профилактических мероприятий на предмет пресечения фактов коррупционных проступков и других противоправных явлений среди личного состава. Вместе с тем, сотрудниками нашего подразделения совместно с коллегами из Управления кадровой работы Департамента продолжена работа по исполнению пунктов Плана и организации системной работы по противодействию коррупции в органах внутренних дел, профилактике нарушений законности, конституционных прав граждан и служебной дисциплины. Кроме того, активизирована деятельность созданной специальной группы из числа сотрудников собственной безопасности и инспекции по личному составу по проверке качества несения службы мобильными нарядами патрульной и дорожной полиции, рабочих мест оперативно-следственных работников», - резюмировал заместитель начальника Управления собственной безопасности ДВД города Алматы полковник полиции Айдын Кабдулдинов.