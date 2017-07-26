Причины задержания казахстанцев в Египте скоро будут выяснены - МИД РК

Мы продолжаем работу по выяснению всех обстоятельств и причин задержания казахстанских студентов в Египте для организации защиты прав наших граждан. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков, передает передает Zakon.kz





"На состоявшейся вчера в Каире встрече с послом Казахстана заместитель главы внешнеполитического ведомства Египта заверил, что официальный ответ будет дан казахстанской стороне в ближайшее время. В Министерство иностранных дел Казахстана также был приглашен временный поверенный в делах Египта в Астане", - написал Жайнаков в Facebook.





Наши граждане являются учащимися языковых курсов в Каире. Они перестали выходить на связь с родственниками 20 июля.

Пропавшие студенты проживали в Каире в одной квартире. Двое из них прибыли в Египет 11 июля, остальные учились там с начала года. Посольство Казахстана в Каире приступило к установлению месторасположения студентов накануне. была направлена нота в МИД Египта с просьбой оказать содействие в поисках.



