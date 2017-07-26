Причины задержания казахстанцев в Египте скоро будут выяснены - МИД РК
26 июля 2017, 14:29
В МИД приглашен временный поверенный в делах Египта в Астане.
Мы продолжаем работу по выяснению всех обстоятельств и причин задержания казахстанских студентов в Египте для организации защиты прав наших граждан. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков, передает Zakon.kz
"На состоявшейся вчера в Каире встрече с послом Казахстана заместитель главы внешнеполитического ведомства Египта заверил, что официальный ответ будет дан казахстанской стороне в ближайшее время. В Министерство иностранных дел Казахстана также был приглашен временный поверенный в делах Египта в Астане", - написал Жайнаков в Facebook.
Напомним, что согласно последней информации шестерых пропавших в Египте казахстанских студентов нашли, угрозы их жизни и здоровью нет. Они были задержаны правоохранительными органами Египта и сейчас они находятся на территории этой страны.
Наши граждане являются учащимися языковых курсов в Каире. Они перестали выходить на связь с родственниками 20 июля.
Пропавшие студенты проживали в Каире в одной квартире. Двое из них прибыли в Египет 11 июля, остальные учились там с начала года. Посольство Казахстана в Каире приступило к установлению месторасположения студентов накануне. была направлена нота в МИД Египта с просьбой оказать содействие в поисках.
Фото: Sputnik Казахстан
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870291-437ad8bf54faa6bc56892434e3f2b09b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...