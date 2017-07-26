Инструментальный концерт «Любите ли вы Брамса?» пройдет в «Астана Опера»

30 июля на сцене Камерного зала «Астана Опера» пройдет яркий концерт «Любите ли вы Брамса?». В нем примут участие блистательные инструменталисты - Багдат Абильханов, Заслуженный деятель Казахстана (скрипка), Павел Романенко, лауреат международных конкурсов (альт), Курванжан Ахатов, лауреат международных конкурсов (виолончель), Улан Кульмаметов (фортепиано)

«Любите ли вы Брамса?» – так называется повесть Франсуазы Саган, по которой в 1961 году была снята мелодрама с участием известных французских и американских артистов. Музыкальным лейтмотивом фильма стали начальные аккорды Третьей симфонии Брамса. В концерте прозвучит не симфоническая, а камерно-инструментальная музыка классика немецкого романтизма Иоганнеса Брамса. Ее исполнят музыканты, тонко чувствующие природу камерного ансамбля, замечательные интерпретаторы немецкой классической музыки.





Приглашенный альтист Павел Романенко выступает на сцене Камерного зала «Астана Опера» не в первый раз.





- Этот концерт, большое событие для меня. Ведь вместе со мной, на сцену выйдут потрясающие музыканты. Каждый из них - яркая творческая личность. Тонкие и чуткие музыканты с большой буквы. Помимо музыкальных интересов, нас связывает давняя и крепкая дружба. Поэтому репетиционный процесс приносит особенное удовольствие! Наш выбор пал на Брамса не случайно. Величайший композитор, написавший такое большое количество гениальной камерной музыки, должен звучать как можно чаще. Мы хотели показать творчество Брамса с разных сторон. Противопоставление раннего труда (Фортепианный квартет №1), и позднего (Трио для альта, виолончели и фортепиано), покажет зрителю, как менялось творчество Брамса, в зависимости от возраста и пережитого жизненного опыта. Но, каждый зритель, почувствует его стиль. Неизменный и неподражаемый, - отметил Павел Романенко.





В программе произведения И. Брамса: Скерцо для альта и фортепиано до минор, Трио для альта, виолончели и фортепиано ля минор, ор.114, Квартет для фортепиано, скрипки, альта и виолончели №1 соль минор, ор.25





Начало концерта в 18.00.