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В Афганистане не менее 40 военных погибли при атаке талибов на базу

26 июля 2017, 14:45

Столкновения между военными и боевиками длились порядка пяти часов.

По меньшей мере 40 силовиков погибли в ходе атаки талибов на военную базу в провинции Кандагар в Афганистане, сообщает РИА Новости.

По данным телеканала Tolo News, нападение произошло во вторник вечером в уезде Хакрез, столкновения между военными и боевиками длились порядка пяти часов.

Пока власти официально не прокомментировали информацию об инциденте.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.




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