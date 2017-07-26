В Афганистане не менее 40 военных погибли при атаке талибов на базу
26 июля 2017, 14:45
Столкновения между военными и боевиками длились порядка пяти часов.
По меньшей мере 40 силовиков погибли в ходе атаки талибов на военную базу в провинции Кандагар в Афганистане, сообщает РИА Новости.
По данным телеканала Tolo News, нападение произошло во вторник вечером в уезде Хакрез, столкновения между военными и боевиками длились порядка пяти часов.
Пока власти официально не прокомментировали информацию об инциденте.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.
*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.
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