В Афганистане не менее 40 военных погибли при атаке талибов на базу

Столкновения между военными и боевиками длились порядка пяти часов.

По меньшей мере 40 силовиков погибли в ходе атаки талибов на военную базу в провинции Кандагар в Афганистане , сообщает , сообщает РИА Новости





По данным телеканала Tolo News, нападение произошло во вторник вечером в уезде Хакрез, столкновения между военными и боевиками длились порядка пяти часов.





Пока власти официально не прокомментировали информацию об инциденте.



