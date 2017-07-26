Главным тренером ФК "Кайрат" назначен Карлос Алос Феррер

Алматинский ФК "Кайрат" возглавит тренер Карлос Алос Феррер, сообщает сообщает Zakon.kz





Об этом на свой странице в Instagram сообщил председатель наблюдательного совета клуба Кайрат Боранбаев.





Карлос известен своей работой с молодыми футболистами в юношеской сборной Казахстана до 17 лет и тренерском совете Федерации футбола Казахстана. Ранее также специалист являлся главным тренером польской команды «Погонь» из города Седльце, также работал в спортивной школе футбола «Барселоны» в городе Польша и в футбольной академии города Гонконг.





Контракт со специалистом рассчитан до конца текущего сезона.





ФК «Кайрат» выражает благодарность Федерации футбола Казахстана за согласие освободить тренера от работы в юношеской сборной Казахстана - сообщил Боранбаев.





Также согласно договоренностям клуба с Федерацией футбола Казахстана, Карлос Феррер продолжит консультировать тренеров юношеской сборной U-17 в рамках подготовки к сентябрьским матчам Кубка Президента Республики Казахстан и к отборочным матчам Чемпионата Европы, которые пройдут в октябре этого года.



