Трое казахстанцев прошли в полуфинал "Опералии"

Стали известны 25 имен полуфиналистов самого известного в мире конкурса классического вокала, который впервые за 25-летнюю историю своего существования проходит в Казахстане, в рамках культурной программы «ЭКСПО-2017» под эгидой Министерства культуры и спорта РК , сообщает пресс-служба "Астана Опера".





В течение двух дней четвертьфиналов компетентное международное жюри конкурса оценивало выступления 40 лучших молодых певцов из 17 стран. В среду, 26 июля, 25 участников полуфинального тура будут отстаивать свой шанс пройти в финал.









Полуфинальный смотр, который состоится в Большом зале «Астана Опера», будет транслироваться в прямом эфире на официальной социальной странице «Опералии» в Facebook, начало в 16:30.









В число полуфиналистов вошли три казахстанца – солистка «Астана Опера», лауреат многих международных конкурсов, великолепное сопрано Мария Мудряк и два замечательных баритона Расул Жармагамбетов и Станислав Ли. А также борьбу за победу продолжат Михаил Михайлов (тенор, Болгария), Руперт Энтикнап (контртенор, Великобритания), Дамиана Мицци (сопрано), Марко Чапони, Давиде Джусти (тенора), Эмануэле Кордаро (бас, Италия), Джоанна Завартко (сопрано, Польша), Су Ён Ли; Су Ён Пак (сопрано), Сын Джу Пак (тенор), Леон Ким (баритон, Республика Корея), Влада Боровко, Елена Гусева, Кристина Мхитарян, Оксана Секерина (сопрано), Виктория Яровая (меццо-сопрано, Россия), Адела Захариа (сопрано, Румыния), Эммет О’Хэнлон (баритон, США), Руслана Коваль (сопрано, Украина), Борис Пригл (бас-баритон, Чехия), Леви Секхапан (тенор, Южная Африка), Нодзоми Като (меццо-сопрано, Япония).





За премии Пепиты Эмбил де Доминго и Пласидо Доминго-старшего, которая присуждается за лучшее исполнение сарсуэлы – испанский музыкально-сценический жанр будут бороться: Мария Мудряк (сопрано) и Станислав Ли (баритон, Казахстан), Дамиана Мицци (сопрано), Марко Чапони, Давиде Джусти (тенора, Италия), Су Ён Ли; Су Ён Пак (сопрано), Сын Джу Пак (тенор), Леон Ким (баритон, Республика Корея), Адела Захариа (сопрано, Румыния) и Леви Секхапан (тенор, Южная Африка).









Кастинг-директор Королевского оперного театра Ковент-Гарден (Лондон, Великобритания) Питер Марио Катона является членом жюри «Опералии» с 1999 года и вот уже 19 лет он путешествует вместе с конкурсом по ведущим мировым оперным театрам. Как отмечает П.М. Катона, 25 юбилейный сезон, проходящий в Астане, характеризует неизменно высокий уровень мастерства участников, который отличает «Опералию» от всех других конкурсов.





- Для нас было определенно трудно выбрать полуфиналистов, потому что сейчас в Астане собрались прекрасные исполнители. Особенно сильными в этом году оказались певицы-сопрано. Нам будет очень сложно сократить их число до четырех девушек, которые станут финалистками. Мне было приятно слышать талантливых участников из Казахстана, России, Украины и стран Восточной Европы, и радует, что их имена здесь широко представлены. Уверен, в конце мы получим очень сильный результат, - сказал Питер Марио Катона





Вот уже 16 год подряд компания«Rolex» с гордостью представляет Всемирный оперный конкурс «Опералия», увековечивая свою приверженность искусству. Пласидо Доминго является представителем «Rolex» с 1982 года, и компания «Rolex» рада расширить свою поддержку одаренным молодым исполнителям, которые стремятся к профессиональному совершенству.





Ознакомиться с условиями конкурса и следить за новостями можно на сайте «Опералии» http://www.operaliacompetition.org/.







