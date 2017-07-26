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Создатель "Симпсонов" снимет мультфильм о принцессе-алкоголичке

26 июля 2017, 15:11

Премьера состоится на Netflix в 2018 году, одновременно выйдут десять серий.

Продюсер и сценарист популярного мультсериала "Симпсоны" Мэтт Грейнинг создаст мультфильм для взрослых Disenchantment ("Разочарование"), главной героиней которого станет страдающая от алкоголизма принцесса, сообщает РИА Новости.

Как пишет портал Coming Soon, зритель сможет наблюдать за злоключениями принцессы, ее друга-эльфа Эльфо и личного демона Люци в средневековом королевстве. На их пути встретятся огры, тролли и дураки.

"Мультфильм о жизни и смерти, любви и сексе, а также о том, как продолжать смеяться в мире, полном страданий и идиотов, несмотря на то, что тебе говорят старшие и волшебники", — сказал Грейнинг.

Премьера состоится на Netflix в 2018 году, одновременно выйдут десять серий.

Фото: © AP Photo / Тonya Wise/ Invision

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