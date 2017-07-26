Предложения по внесению изменений (дополнений) в Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан

Судья Бостандыкского районного суда г.Алматы Турсымбаева Р.А

Согласно ч.2, ч.3 ст.251 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - ГПК РК) иски об освобождении имущества от ареста (исключении из описи) могут предъявляться собственниками или лицами, владеющими имуществом на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды, постоянного землепользования либо по иному основанию, предусмотренному законом или договором.

Иски об освобождении имущества от ареста предъявляются к должнику и взыскателю.

Старая редакции ГПК РК, действовавшая до 01.01.2016 г., а именно ч.2 ст.115 (статья «Возмещение сторонам судебных расходов») регламентировала, что в случае удовлетворения иска об освобождении имущества от ареста истцу возмещаются из средств республиканского бюджета понесенные им судебные расходы.

Гражданский процессуальный кодекс РК, введенный в действие с 01.01.2016 г., в том числе ст.116 ««Возмещение сторонам судебных расходов» данный вопрос не определяет.

Тогда как порядок возмещения судебных расходов, в случае удовлетворения иска об освобождении имущества от ареста, на практике вызывает вопрос.

Так, поводом для обращения в суд с требованием об освобождении имущества от ареста чаще становится то, что при обращении в регистрирующий орган новому собственнику становится известно о наличии тех или иных арестов (обременений) на приобретенном им имуществе, препятствующих регистрации права.

В соответствии со ст.251 ГПК РК новые собственники предъявляют иски об освобождении имущества от ареста к должнику (как правило, бывшему собственнику имущества, реализованного с торгов) и взыскателю.

Поскольку новая редакция ГПК РК, в том числе ст.116 порядок возмещения судебных расходов в случае удовлетворения иска об освобождении имущества от ареста не определяет, суд в соответствии со ст.109 ГПК РК соответственно должен возместить за счет ответчиков.

Однако, полагаю подобное распределение не соответствует тому же принципу справедливости, поскольку ответчиками, т.е. взыскателем и должником, процессуальные решения по наложению арестов (обременений) не принимались (не принимаются).

Полагаю, необходимым дополнить ст.116 ГПК РК частью 3 в следующей редакции: «В случае удовлетворения иска об освобождении имущества от ареста истцу, понесенные им судебные расходы, возмещаются из средств республиканского бюджета».