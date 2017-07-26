В Семее семилетняя девочка задохнулась в холодильнике
26 июля 2017, 15:34
Правохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
Семилетняя девочка задохнулась в холодильнике в Семее 25 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным пресс-службы ДВД Семея, 25 июля в 23:00 на номер «02» позвонила женщина и сообщила о пропаже дочери 2010 года рождения.
«На вызов приехали полицейские и обнаружили тело девочки в нерабочем холодильнике, который стоял во дворе дома. Девочка умерла от нехватки воздуха. Во время игры во дворе девочка зашла в холодильник и не смогла оттуда выбраться», - сообщили в пресс-службе.
Трагический случай произошел во дворе дома в частном секторе. Правохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
Подобная трагедия произошла также в Семее в 2007 году. Тогда при таких же обстоятельствах погибла шестилетняя девочка.
Девочка пошла во двор поиграть и бесследно исчезла. Лишь спустя несколько часов безрезультатных поисков отец малышки догадался заглянуть в заброшенный холодильник. Ребенка обнаружили там уже без признаков жизни.
Иллюстративное фото с сайта tehnika.vyborkuhni.ru
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