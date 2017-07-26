В Семее семилетняя девочка задохнулась в холодильнике

Семилетняя девочка задохнулась в холодильнике в Семее 25 июля, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





По данным пресс-службы ДВД Семея, 25 июля в 23:00 на номер «02» позвонила женщина и сообщила о пропаже дочери 2010 года рождения.





«На вызов приехали полицейские и обнаружили тело девочки в нерабочем холодильнике, который стоял во дворе дома. Девочка умерла от нехватки воздуха. Во время игры во дворе девочка зашла в холодильник и не смогла оттуда выбраться», - сообщили в пресс-службе.





Трагический случай произошел во дворе дома в частном секторе. Правохранители выясняют все обстоятельства инцидента.





Подобная трагедия произошла также в Семее в 2007 году. Тогда при таких же обстоятельствах погибла шестилетняя девочка.





Девочка пошла во двор поиграть и бесследно исчезла. Лишь спустя несколько часов безрезультатных поисков отец малышки догадался заглянуть в заброшенный холодильник. Ребенка обнаружили там уже без признаков жизни.



