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В Семее семилетняя девочка задохнулась в холодильнике

26 июля 2017, 15:34

Правохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Семилетняя девочка задохнулась в холодильнике в Семее 25 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы ДВД Семея, 25 июля в 23:00 на номер «02» позвонила женщина и сообщила о пропаже дочери 2010 года рождения.

«На вызов приехали полицейские и обнаружили тело девочки в нерабочем холодильнике, который стоял во дворе дома. Девочка умерла от нехватки воздуха. Во время игры во дворе девочка зашла в холодильник и не смогла оттуда выбраться», - сообщили в пресс-службе.

Трагический случай произошел во дворе дома в частном секторе. Правохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Подобная трагедия произошла также в Семее в 2007 году. Тогда при таких же обстоятельствах погибла шестилетняя девочка.

Девочка пошла во двор поиграть и бесследно исчезла. Лишь спустя несколько часов безрезультатных поисков отец малышки догадался заглянуть в заброшенный холодильник. Ребенка обнаружили там уже без признаков жизни.

Иллюстративное фото с сайта tehnika.vyborkuhni.ru

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