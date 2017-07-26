В столице Афганистана предотвратили крупный теракт
26 июля 2017, 15:46
Спецслужбы обнаружили в грузовике 2,5 тонны взрывчатых веществ.
Спецслужбы Афганистана предотвратили крупный теракт, обнаружив в грузовике 2,5 тонны взрывчатых веществ, сообщает РИА Новости.
Разведка Афганистана сообщила, что боевики радикального движения "Талибан"* планировали, используя транспортное средство для перевозки 50 мешков взрывчатки, совершить "жуткий" теракт в столице Афганистана.
Взрывчатка была обнаружена в округе Чахар-Асиаб провинции Кабул, откуда должна была быть доставлена в сам город Кабул. Спецслужбы также назвали имя человека, который планировал совершить нападение, однако не сообщили, был ли он задержан.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.
* террористическая организация, запрещенная в Казахстане
Фото: © AP Photo / Shah Marai
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