В столице Афганистана предотвратили крупный теракт

Спецслужбы Афганистана предотвратили крупный теракт, обнаружив в грузовике 2,5 тонны взрывчатых веществ , сообщает , сообщает РИА Новости





Разведка Афганистана сообщила, что боевики радикального движения "Талибан"* планировали, используя транспортное средство для перевозки 50 мешков взрывчатки, совершить "жуткий" теракт в столице Афганистана.





Взрывчатка была обнаружена в округе Чахар-Асиаб провинции Кабул, откуда должна была быть доставлена в сам город Кабул. Спецслужбы также назвали имя человека, который планировал совершить нападение, однако не сообщили, был ли он задержан.





Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.





* террористическая организация, запрещенная в Казахстане





Фото: © AP Photo / Shah Marai



