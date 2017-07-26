На ЭКСПО прибыл караван из Жамбылской области

С 26 и по 30 июля в рамках Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане пройдут Дни культуры Жамбылской области.





Открытие Дней культуры региона состоялись в столичном парке «Влюбленных» с прибытия этнографического каравана, который преодолел более тысячи километров от Тараза до Астаны, передает корреспондент Zakon.kz





Этнографический караван «Ұлы Жібек жолы. Көне Таразға асқақ Астанаға тарту» был специально отправлен для того, чтобы познакомить гостей и посетителей «ЭКСПО-2017» с историей Древнего Тараза - торговым, культурным и духовным центром Великого Шелкового пути. Вышел караван из Тараза более двух месяцев назад и прошагал, по словам акима Жамбылской области Карима Кокрекбаева, 1300 километров.









«Караван вышел 20 мая текущего года из Тараза и дошел сегодня до Астаны. Караван этот прошел шесть районов Жамбылской области, четыре района Карагандинской и один район Акмолинской. Вместе с караваном мы делаем рекламу Древнему Таразу, который имеет тысячелетнюю историю», - пояснил он журналистам в парке.









Глава региона подчеркнул, что организаторы процессии хотели наглядно показать гостям ЭКСПО и жителям столицы, как в свое время переселялись предки казахов. Заодно заинтересовать иностранных гостей, привлечь их внимание, чтобы они посетили Тараз.





«Этим караваном я бы хотел сказать, что мы сегодня показываем, как в свое время переселялись наши предки. Этим караваном сегодня мы показываем свою историю. У нас в Таразе более трех тысяч памятников и это самый древний город в Казахстане. Хотел бы сказать, добро пожаловать всем иностранным гостям в Тараз», - сказал К. Кокрекбаев.









Культурно-этнографический караван состоит из 25 груженных верблюдов, 46 лошадей, сопровождаемых караванщиками, 10 грузовых автомашин, трех автобусов с организаторами, людьми творческих профессий, медиками, сотрудниками МАИ и ЧС. Всего более тысячи километров прошли 150 человек. В целом, на Дни Жамбылской области в рамках выставки из региона прибыли 1400 человек.









«Это наши ветераны, наши историки, археологи, работники науки, преподаватели, 300 школьников, работники вузов», - перечислил аким.





К слову, на пути своего следования караван останавливался в 10 населенных пунктах Жамбылской и Карагандинской области, где организовывались мероприятия, пропагандирующие «ЭКСПО». Устанавливали юрты, шатры и сцены, показывали представления, символизирующие самобытность, разнообразные традиции и обычаи казахского народа, проводили национальные игры и оригинальные концертные программы.









Насыщенную культурно-массовую программу жамбылцы также привезли с собой в Астану. Сегодня вечером состоится в амфитеатре выставки «ЭКСПО-2017» праздничный концерт. Последующие дни астанчане и гости столицы увидят выступления коллективов областной филармонии, областного драматического театра, концерт фольклорного ансамбля «Алатау». Астану ждет вечер песни с участием известных певцов и композиторов Жамбылской области. До 30 июля в этноауле на территории городского ипподрома «Казанат» разместится деревня мастеров прикладного искусства, торговые точки «Восточного базара».





Кроме этого, в рамках Дней культуры региона возле городка «Этноаул» будут организованы показательные выступления по национальным видам спорта, таким как қазақ күресі, асық ату, бес тас, тоғызқұмалақ, а также выставка ловчих птиц и собак породы тазы и тобет.







