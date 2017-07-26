Возможности предупреждения и разрешения трудовых споров

Судья Бостандыкского районного суда города Алматы

Абайдельдинова А.Т.

Из статьи 24 Конституции Республики Казахстан следует, что каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии. Принудительный труд допускается только по приговору суда либо в условиях чрезвычайного или военного положения. Каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также на социальную защиту от безработицы.

Трудовые отношения регулируются Трудовым законодательством, состоящим их Трудового Кодекса Республики Казахстан, законов Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя.

Разногласия между работником и работодателем по вопросам применения трудового законодательства Республики Казахстан, выполнения или изменения условий соглашений, трудового и (или) коллективного договоров, актов работодателя рассматриваются согласительными комиссиями, а по неурегулированным вопросам либо неисполнению решения согласительной комиссии - судами.

Судебная практика показывает, что количество трудовых споров не уменьшается, несмотря на то, что Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования спора путем обращения в согласительную комиссию.

Так, согласно ст.159 Трудового кодекса Республики Казахстан индивидуальные трудовые споры рассматриваются согласительными комиссиями, а по неурегулированным вопросам либо неисполнению решения согласительной комиссии - судами, за исключением субъектов малого предпринимательства и руководителей исполнительного органа юридического лица.

Согласительная комиссия является постоянно действующим органом, создаваемым в организации, ее филиалах и представительствах на паритетных началах из равного числа представителей от работодателя и работников.

Количественный состав членов согласительной комиссии, порядок ее работы, содержание и порядок принятия решения согласительной комиссией, срок полномочий согласительной комиссии, вопрос о привлечении посредника устанавливаются в письменном соглашении между работодателем и представителями работников либо в коллективном договоре.

Заявление, поступившее в согласительную комиссию, подлежит обязательной регистрации указанной комиссией в день подачи.

Спор рассматривается в присутствии заявителя и (или) уполномоченного им представителя в пределах делегированных ему полномочий в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Согласительная комиссия обязана рассмотреть спор в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации заявления и выдать сторонам спора копии решения в трехдневный срок со дня его принятия.

Решение согласительной комиссии подлежит исполнению в установленный ею срок, за исключением спора о восстановлении на работе.

В случае неисполнения решения согласительной комиссии в установленный срок работник или работодатель вправе обратиться в суд.

Стороны согласительной комиссии обязаны проводить ежегодное обучение членов согласительной комиссии основам трудового законодательства Республики Казахстан, развитию умения вести переговоры и достижению консенсуса в трудовых спорах.

Вместе с тем, на практике суды сталкиваются с тем, что работники вынуждены обращаться в суд без разрешения спора в согласительной комиссии, ввиду ее отсутствия.

Тогда как согласительная комиссия, как постоянно действующий орган, создаваемый в организации на паритетных началах из равного числа представителей от работодателя и работников, могла бы стать хорошим альтернативным способом разрешения трудовых споров.

Поскольку конфликты являются неотъемлемой частью человеческого существования, спорные вопросы в коллективе имеют место быть.

На наш взгляд, согласительные комиссии на местах, выяснив причину конфликта и учитывая специфику трудовой деятельности, профессиональные и личные качества работника, опыт работы, в целях поддержания здоровой обстановки в коллективе, могли бы способствовать досудебному разрешению споров.

Однако институт согласительной комиссии в данное время не развивается.

Можно предположить, что одной из причин, по которой данный вид разрешения спора не функционирует, является отсутствие на законодательном уровне ответственности у работодателя за не создание согласительной комиссии.

Кроме того, целесообразным было бы сотрудничество работодателей с медиаторами для разрешения трудовых споров на местах.

Введение ответственности за отсутствие согласительной комиссии, работа работодателей с медиаторами при возникновении конфликта способствовали бы предупреждению возникновения споров в судах.