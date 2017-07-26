За взятку задержан заместитель акима Абайского района Карагандинской области
26 июля 2017, 16:00
Проводится досудебное расследование.
25 июля т.г. Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области изобличен в получении взятки в сумме 1,5 млн. тенге заместитель акима Абайского района Карагандинской области Сулейменов Д.Ж., сообщает Zakon.kz.
Денежные средства получены от руководителя ТОО за подписание актов выполненных работ по объекту строительства в рамках государственной программы «Развитие регионов 2020» и дальнейшее покровительство.
Сулейменов Д.Ж. задержан и водворен в ИВС УВД г.Караганды.
Фото с сайта zannews.kz
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