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За взятку задержан заместитель акима Абайского района Карагандинской области

26 июля 2017, 16:00

Проводится досудебное расследование.

25 июля т.г. Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области изобличен в получении взятки в сумме 1,5 млн. тенге заместитель акима Абайского района Карагандинской области Сулейменов Д.Ж., сообщает Zakon.kz.

Денежные средства получены от руководителя ТОО за подписание актов выполненных работ по объекту строительства в рамках государственной программы «Развитие регионов 2020» и дальнейшее покровительство.

Сулейменов Д.Ж. задержан и водворен в ИВС УВД г.Караганды.


Фото с сайта zannews.kz

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