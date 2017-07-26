Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 326,81, EURKZT_TOD - 379,70/380,70, RUBKZT_TOD = 5,4623, USDKZT_0_001 = +9,5044% годовых, USDKZT_0_002 = +9,5914 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 326,81 тенге за доллар США при объеме торгов 92 600 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 379,70 тенге за евро, предложение - 380,70 тенге за евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4623 тенге за рубль при объеме торгов 67 500 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 326,66 тенге за доллар (-0,31 тенге), суммарный объем торгов - 141 200 тыс. USD (+29 000 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,5044 % годовых при объеме торгов 22 500 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,5914 % годовых при объеме торгов 192 000 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 28 банков.