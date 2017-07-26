В ВКО история с выселением пожилых родителей из их дома дошла до абсурда

Семью не пускают в дом даже после решения суда о приостановлении выселения.

Стало известно продолжение истории с выселением пожилых людей из дома, который они совместно с другими членами семьи строили несколько лет на свои сбережения, передает передает Zakon.kz





Об этом случае стало известно в мае текущего года. Напомним , Курмангазы Аленчинов подарил дочери Жанее Калдыбаевой участок земли в Усть-Каменогорске, на котором в дальнейшем в течение 5 лет построили дом. Заселилась туда вся семья, кроме Жанны. Вскоре старший сын Жанат привел в дом молодую женщину. Стали происходить скандалы и они покинули семью. Затем Жанат уговорил сестру Жанну написать на его имя дарственную на дом. Спустя несколько месяцев после этого мужчина взялся за выселение семьи через суд. В конечном итоге ему это удалось. Решением суда семья Аленчиновых – отец, мать, младший брат и его жена были выселены из дома без предоставления другого помещения.





Как сообщила дочь Аленчиновых, они обратились в Верховный Суд РК, и сейчас это дело рассматривается там. Пока же пожилым супругам удалось добиться отсрочки исполнения постановления суда о выселении на год, в связи с тем, что у них нет нормального места для проживания. Старый дом не пригоден для жилья. Однако их сын Жанат данное решение городского суда Восточно-Казахстанской области не исполняет, заперев дом изнутри. Курмангазы Аленчинов и его жена не могут попасть внутрь. При этом судебные исполнители отказались работать по исполнению решения суда.





"Однако сын их, адвокат Аленчинов, это Определение суда не исполняет и просто закрыл двери изнутри, оставив родителей на улице без вещей, как говорится, в одной рубахе. В дом не впускает вот уже с 05 июля 2017 года. Судебные исполнители, полиция и прокуратура отказываются оказать содействие попасть им в дом. Теперь родителям предлагают снова подать в суд, чтобы получить решение о вселении. Еще месяц, в лучшем случае, они должны ждать решения суда. Не издевательство ли это???", - недоумевает дочь Аленчиновых Жанна Калдыбаева.





На ролике ниже она более подробно описывает сложившуюся ситуацию. Там, кстати, видно, как вещи родителей выкидывают прямо из окна.



