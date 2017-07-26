Директор ЦРУ назвал главные угрозы США

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что терроризм и Северная Корея являются главным угрозами интересам и безопасности США ближайшей перспективе

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на конфиденциальную оценку разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) сообщила, что КНДР сможет разместить межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), способные нести ядерные боеголовки, уже в следующем году.





"Это разные угрозы, и наш ответ на них должен быть разным. Но сегодня каждая из них прямо перед нами. Так что, если говорить о ближайшей перспективе, я бы поместил эти две на первое место", — сказал он в интервью изданию Washington Free Beacon.





Помпео добавил, что новая политика администрации президента США в отношении КНДР основана на новых разведанных, согласно которым Пхеньян в ближайшие годы сможет ударить по США при помощи ядерных боеголовок.



