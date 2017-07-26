Прокурор Жамбылской области подвел итоги работы за 1-е полугодие 2017 года

В результате принятых мер преступность по области снизилась на - 21%, тяжкие преступления на - 30 %.

Сегодня прокурор Жамбылской области Ернат Сыбанкулов на заседании коллегии подвел итоги работы органов прокуратуры области за 1-е полугодие 2017 года.





По его словам в свете изменений происходящих в системе прокуратуры страны, органы прокуратуры области переориентировали свою работу, уделив особое внимание уголовному процессу.





«Немало нареканий со стороны граждан было на волокиту расследования уголовных дел, которые могли расследоваться месяцами. Сейчас 55 % уголовных дел направляются в суд в ускоренном порядке. Это означает, что практически дела стали поступать в суд за 15 суток.

Кроме этого, мы добились принятия окончательных процессуальных решений следователями 49% уголовных дел в течение 3 суток. Раньше граждане, вовлеченные в орбиту уголовного преследования, были вынуждены месяцами «обивать пороги» отделов полиции», – отметил прокурор области.





Упрощена возможность обращения граждан к прокурору. Теперь в каждом отделе полиции области постоянно находится прокурор. Гражданин, к которому есть вопросы со стороны полиции, может на месте потребовать приглашения прокурора для дачи оценки законности действий полиции.

Допросы и другие следственные действия полицией теперь проводится в специально оборудованных видео- и аудио записывающими устройствами кабинетах.





Принимаемые прокуратурой меры дисциплинировали сотрудников полиции. За истекший период не допущено ни одного факта незаконного задержания или доставления граждан в полицию. Существенно снижаются факты волокиты расследования уголовных дел и укрытия преступлений.

В уголовном судопроизводстве внедрение и освоение новой системы «Заңдылық» позволило больше в 2,5 раза выявить и устранить незаконные решения судов первой инстанции.









Большое внимание в текущем году было уделено на исправление осужденных. По нашей инициативе, поддержанной ДУИС (Департамент уголовно-исполнительной системы) области, 35 предпринимателей открыли производства в колониях, 70 % осужденных обеспечены работой и своевременной зарплатой. Осужденные восстанавливают раритетные автомобили, выращивают грибы, изготавливают деревянные блюда, юрты, строительные материалы, содержат кроликов, перепелок и выращивают овощи.





«Уверены, освоив новую профессию, имея в кармане честно заработанные деньги, однажды отступившие граждане, начнут новую добропорядочную жизнь на воле, - обращает внимание Ернат Сыбанкулов.





По требованию Генерального прокурора мы практически сократили проверки в социально-экономической сфере, сфокусировав свое внимание на системных нарушениях и путях их полного устранения.





К примеру, по заданию Генеральной прокуратуры в текущем году проведена проверка законности расходования бюджетных средств, выделенных на поддержку в агропромышленном комплексе. В результате проверки всего начато 11 досудебных расследований. Сумма ущерба, согласно экспертизам, составила более 214 млн. тенге, из них 92 млн. тенге уже возвращено государству.





В целом, за истекший период защищены конституционные права более 7 тысяч граждан. К дисциплинарной ответственности привлечено более 900 должностных лиц за различные нарушения прав граждан.





В доход госбюджета возмещено более 245 млн. тенге, государству возвращено имущество на сумму более 323 млн. тенге.





20 млн. тенге возвращено гражданам, которые переплачивали за теплоэнергию по вине монополистов.





По инициативе прокуратуры расследуется 14 уголовных дел.





Не допущены необоснованно запланированные затраты бюджета на 1,6 млрд. тенге. Теперь эти деньги будут выделены на важные социальные программы.





В рамках уникальной акции «Рухани жангыру» оказана правовая помощь населению с охватом более 20 тысяч граждан. Трудоустроены 168 человек, медиками оказана помощь 1530 лицам, более 300 выпускников определились с дальнейшим обучением в ВУЗах, 6 горожан получили квартиры из госфонда.





В результате кропотливой работы прокуратуры в целом 13 остро нуждающимся семьям обеспечено выделение жилой площади.





В преддверии летних каникул впервые в стране более 600 трудных детей стали получать бесплатное профобучение на краткосрочных курсах. Молодое поколение привлечено к оплачиваемому труду, в каникулярный период дети обеспечены бесплатным доступом к футбольным полям.

Приняты меры к ограничению детей от влияния разных негативных сайтов. Закрыто около 200 сайтов, пропагандирующие наркотики, суицид, алкоголь, экстремизм и терроризм.





Для удобства населения при прокуратуре открыт новый Центр приема граждан. Он предоставляет услуги в удобном им формате и в комфортных условиях.





В будущем Жамбылская областная прокуратура планирует создать Центр правоохранительных услуг, в котором будут функционировать кабинеты нотариуса, адвоката, медиатора, ювенальной юстиции, психолога и пробации.





Они, в свою очередь, будут оказывать юридическую помощь гражданам на бесплатной основе.





«Ежедневно каждый прокурор должен просыпаться с мыслью, что он сегодня сделает для граждан, – обратился на коллегии Ернат Сыбанкулов к подчинённым, - оценку Вашей работе буду давать не я, а граждане. Поэтому необходимо всецело включиться в работу и делать все возможное для защиты прав граждан. С теми, кто не желает так работать, нам придётся распрощаться», – подытожил прокурор области.





По итогам заседания коллегии прокурор области дал ряд поручений по улучшению работы органов прокуратуры, обсуждены планы на предстоящий период.