НБ РК о проведении аккредитации объединений субъектов частного предпринимательства

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил проведения аккредитации объединений субъектов частного предпринимательства» объявляет о проведении аккредитации объединений субъектов частного предпринимательства для участия в Экспертном совете по вопросам предпринимательства при Национальном Банке Республики Казахстан.

Для получения аккредитации заявитель представляет следующие документы:

1) заявление согласно приложению 1 к Правилам;

2) нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов и свидетельства* или справки о государственной регистрации (перерегистрации) объединения в качестве юридического лица, в случае непредставления оригинала для сверки;

3) список членов объединения.

Примечание:* свидетельство о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юридического лица, выданное до введения в действие Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», является действительным до прекращения деятельности юридического лица.

Пакет документов для получения аккредитации принимается в срок до 8 августа 2017 года.