Председатель Верховного Суда встретился с Послом Сингапура в Казахстане

Сегодня Кайрат Мами встретился с Послом-нерезидентом Сингапура в Казахстане г-ном Зулкифли бин Бахарудин.

Председатель Верховного Суда, открывая встречу, подчеркнул непосредственное заинтересованное участие Посла в активизации сотрудничества двух стран и поздравил его с успешным празднованием Национального дня Сингапура в рамках «ЭКСПО-2017».

Г-н З.Бахарудин подчеркнул, что уровень и темпы взаимодействия двух стран во многом зависят от «готовности государственных структур этих стран их развивать».

К.Мами, отвечая на вопрос гостя о проведении конституционной реформы в Казахстане, рассказал о передаче полномочий Президента об утверждении госпрограмм Правительству, изменении механизма назначения министров внутренних дел и юстиции, усилении прямого подчинения Правительства Парламенту. Касательно преобразований в судебной системе особое внимание было уделено исключению из Основного закона страны требования о 25-летнем возрастном цензе для кандидатов в судьи. Отмечено, что данный шаг позволил внести изменения в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей», повышающие обязательный возраст для назначения судьей до 30-ти лет. К.Мами передал гостю документы по всем поправкам, внесенным в Конституцию страны в ходе последней реформы.

Посол в свою очередь назвал «мудрыми» осуществленные конституционные преобразования в стране и заверил, что «не только Казахстану интересен опыт Сингапура, но и Сингапур внимательно изучает опыт развития Казахстана». Г-н З.Бахарудин также выразил готовность принять активное участие в организации работы международного финансового центра в г.Астане (МФЦА).

Обсуждая этот вопрос, К.Мами рассказал о создании при МФЦА арбитражного центра и финансового суда, нацеленного на разрешение инвестиционных споров. Данный суд не будет входить в судебную систему страны, в нем будет применяться англосаксонская система права с английским языком судопроизводства. Председатель Верховного Суда подчеркнул, что Верховный Суд выступает близким партнером МФЦА и выразил заинтересованность в его развитии с учетом опыта Дубайского финансового и Сингапурского арбитражного центров.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в том, что дальнейшее сотрудничество Казахстана и Сингапура в правовой сфере будет развиваться в традиционной атмосфере взаимопонимания и доверия.