Пассажирам рейса Анталья — Москва устроили 45-градусную «баню» в самолете

При этом экипаж отказал пассажирам в просьбе открыть двери и выпустить их из самолета.

Пассажирам рейса 3984 авиакомпании Turkish Airlines пришлось свыше полутора часов просидеть в салоне самолета при температуре 45 градусов, сообщает сообщает Lenta.ru





Инцидент произошел во вторник, 25 июля. В лайнере, который должен был вылететь из турецкой Антальи в московский аэропорт Внуково, не функционировали кондиционеры и вентиляционная система.





У одного ребенка из-за жары случился приступ бронхиальной астмы , передает портал Вести.Ru.





При этом экипаж отказал пассажирам в просьбе открыть двери и выпустить их из самолета. Кондиционеры, по словам сотрудников Turkish Airlines, должны были заработать только после взлета.





В итоге пассажиры более часа просидели в лайнере, прежде чем воздушное судно отправилось в полет. Спустя 30 минут после взлета температура в салоне начала опускаться.