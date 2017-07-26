Пассажирам рейса Анталья — Москва устроили 45-градусную «баню» в самолете
26 июля 2017, 16:56
При этом экипаж отказал пассажирам в просьбе открыть двери и выпустить их из самолета.
Пассажирам рейса 3984 авиакомпании Turkish Airlines пришлось свыше полутора часов просидеть в салоне самолета при температуре 45 градусов, сообщает Lenta.ru.
Инцидент произошел во вторник, 25 июля. В лайнере, который должен был вылететь из турецкой Антальи в московский аэропорт Внуково, не функционировали кондиционеры и вентиляционная система.
У одного ребенка из-за жары случился приступ бронхиальной астмы, передает портал Вести.Ru.
При этом экипаж отказал пассажирам в просьбе открыть двери и выпустить их из самолета. Кондиционеры, по словам сотрудников Turkish Airlines, должны были заработать только после взлета.
В итоге пассажиры более часа просидели в лайнере, прежде чем воздушное судно отправилось в полет. Спустя 30 минут после взлета температура в салоне начала опускаться.
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