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Пассажирам рейса Анталья — Москва устроили 45-градусную «баню» в самолете

26 июля 2017, 16:56

При этом экипаж отказал пассажирам в просьбе открыть двери и выпустить их из самолета.

Пассажирам рейса 3984 авиакомпании Turkish Airlines пришлось свыше полутора часов просидеть в салоне самолета при температуре 45 градусов, сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел во вторник, 25 июля. В лайнере, который должен был вылететь из турецкой Антальи в московский аэропорт Внуково, не функционировали кондиционеры и вентиляционная система.

У одного ребенка из-за жары случился приступ бронхиальной астмы, передает портал Вести.Ru.

При этом экипаж отказал пассажирам в просьбе открыть двери и выпустить их из самолета. Кондиционеры, по словам сотрудников Turkish Airlines, должны были заработать только после взлета.

В итоге пассажиры более часа просидели в лайнере, прежде чем воздушное судно отправилось в полет. Спустя 30 минут после взлета температура в салоне начала опускаться.

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