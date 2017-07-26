Чем новые американские санкции грозят России

В ближайшее время США могут ввести самые масштабные с 2014 года санкции в отношении России. Соответствующий законопроект приняла палата представителей, теперь дело – за сенатом и президентом Дональдом Трампом. Белый дом уже дал понять, что в целом поддерживает документ.

Согласно документу, под санкции попадут те, кто причастен к "российским кибератакам" в адрес США, а также связан с нарушениями прав человека и коррупцией в России. Упомянуты также лица, ведущие дела с российской разведкой и оборонным сектором.





Кроме того, ограничения коснутся тех, кто инвестирует более десяти миллионов долларов или способствует таким инвестициям, если вложения помогают России приватизировать государственные активы для незаконного обогащения чиновников правительства, их семей и близких.





Отдельно выделены санкции против тех, кто ведет экспорт или предоставляет Сирии существенную финансовую, материальную или технологическую помощь, которая позволила бы Дамаску разрабатывать оружие массового уничтожения, баллистические или крылатые ракеты, получать большое количество обычных вооружений.





Прописаны и меры против нефтедобывающего сектора России, в том числе – против тех, кто сотрудничает с Москвой по проектам строительства трубопроводов, а также ограничения на взаимодействие с российскими финансовыми учреждениями.



