Суд взыскал сумму долга по банковскому займу
В 2016 году мужчина заключил договор банковского займа с АО «Народный банк Казахстана».
По условиям договора банк предоставил мужчине заем на сумму более 2 млн тенге. Однако заемщиком обязательства по договору не исполнены.
Алматинский районный суд Астаны удовлетворил исковые требования банка и взыскал с заемщика сумму задолженности.
Решение не вступило в законную силу.
26 июля 2017, 17:32
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