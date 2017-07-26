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Суд взыскал сумму долга по банковскому займу

 

В 2016 году мужчина заключил договор банковского займа с АО «Народный банк Казахстана».

По условиям договора банк предоставил мужчине заем на сумму более 2 млн тенге. Однако заемщиком обязательства по договору не исполнены.

Алматинский районный суд Астаны удовлетворил исковые требования банка и взыскал с заемщика сумму задолженности.

Решение не вступило в законную силу.

 

26 июля 2017, 17:32
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