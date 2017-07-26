Пора казахстанскому бизнесу взрослеть

Развитие корпоративной социальной ответственности для бизнеса - это не дополнительная нагрузка, а необходимость соответствовать глобальным принципам и стандартам, принятым в ведущих экономиках мира, прежде всего, в странах-членах ОЭСР

Портал Exclusive.kz уже писал о том, что Казахстан пытается войти в клуб мировой элиты, став частью ОЭСР. Одно из условий звучит как чужое, западное, непонятное, и даже навязанное нашему восточному менталитету. Это условие включает во всех ее выражениях слово «ответственность»: «Корпоративная социальная ответственность», «ответственное ведение бизнеса», «корпоративная ответственность за соблюдение прав человека». Какой смысл заключается в них?

Если повторить все это простыми словами, то суть заключается в следующем: бизнес не должен чрезмерно регулироваться государством. Пора казахстанскому бизнесу нести ответственность за себя самостоятельно.

Дина Масанова, координатор проекта «Содействие политике и практике по бизнесу и правам человека в Казахстане», который проводится в Казахстане при поддержке посольства Королевства Голландии в РК, надеется, что количество социально ответственных компаний в Казахстане будет увеличиваться.

- Дина, все, что связано с соблюдением прав и свобод человека, принято относить к обязанностям государств, которые ратифицировали соответствующие конвенции и пакты. Дина, причем тут бизнес?

- Хороший вопрос. Государство действительно является гарантом защиты прав человека на мировой арене. Если рассматривать связь защиты прав человека государством и работу бизнеса в стране, то государство обеспечивает защиту прав человека посредством законов, которые требуют от предприятий соблюдения этих прав. Государство также может внедрять методы поощрения для бизнеса по соблюдению прав человека, например, в виде налоговых послаблений, или наоборот - требовать от предприятий предоставления информации о том, как они соблюдают права человека и борются с негативным влиянием на права человека в рамках своей деятельности.

Некоторые международные инициативы уже разработали возможные действия для государства по обеспечению защиты прав человека от третьих сторон, включая предприятия. Например, «Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: осуществление рамок Организации Объединенных Наций в отношении «защиты, соблюдения и средств правовой защиты» (далее - Руководящие принципы), которые были одобрены Советом по правам человека 16 июня 2011 года. Согласно Руководящим принципам государство должно посредством законодательства, эффективной политики, нормативного регулирования и судопроизводства гарантировать защиту и соблюдение прав человека в компаниях. Государством должны быть разработаны механизмы для предотвращения, недопущения нарушений прав человека. В случае если права были нарушены, должны быть обеспечены специальные карательные меры, а также способы компенсации за их нарушение.

Руководящие принципы легли в основу главы «Права человека» Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных предприятий. 20 июня 2017 года. Казахстан стал 48-й страной, которая присоединилась к Декларации ОЭСР для многонациональных предприятий. Таким образом, страна показала свое стремление обеспечить транспарентную среду для международных инвестиций. А инвестиции в предприятия невозможны без следования принципам ОЭСР, которые помимо налогообложения, трудовых и производственных отношений, охраны окружающей среды, борьбы со взяточничеством также содержат права человека. Поэтому, и государству, и бизнесу, и обществу нужно использовать лучшие стандарты и практики, опыт, накопленный годами в странах ОЭСР, и способствующий экономическому росту и повышению благосостояния населения. Вот для бизнеса такие практики как раз и связаны с тем, что соблюдению прав и свобод уделяется большое значение и внимание.

- Похоже, это мировая тенденция?

- Абсолютно. Не бывает транснациональных успешных компаний без политики по соблюдению прав и свобод, реагирования на инциденты и методов предупреждения, охраны и защиты прав и свобод, в случае их нарушения. Не бывает крупных корпораций или промышленных групп без того же самого. Во всех годовых отчетах этих структур есть разделы, посвященные политике и практике соблюдению прав и свобод человека. Это не просто мировая тенденция, это обязательства, который возлагает на себя бизнес.

- Для крупного бизнеса, возможно, это имеет экономическую выгоду. А средний и малый бизнес? Не достаточно ли им просто соблюдать национальное законодательство, например, трудовое?

- Да, соблюдение национального законодательства поможет бизнесу избежать прямого негативного воздействия на права человека, так как государство интегрировало защиту прав в свои законы. Например, соблюдение нормативов по безопасности и охране труда позволит избежать нарушения права на жизнь, права на безопасную рабочую среду и право на здоровье. Тем не менее, потенциально бизнес может иметь негативное воздействие на права человека, даже если его деятельность соответствует национальным законам.

Во-первых, иногда закон может гарантировать только минимальный уровень защиты, который не полностью соответствует международному праву; во-вторых, негативное влияние может проявляться не в прямых действиях бизнеса, а через поведение поставщиков, клиентов, или других деловых партнеров.

- И в чем экономическая выгода?

- Экономические выгоды появятся не сразу, а постепенно. Хочу обратить внимание на два аспекта. Первый связан с выявлением и предотвращением рисков от потенциальных нарушений, до того, как они станут более серьезными и дорогими. В этом случае предприятие может избежать материальных трат, связанных с оплатой судебных издержек, если нарушение прав человека приведет к судебному процессу.

Второй аспект - это улучшение имиджа и репутации компании, повышение удовлетворенности сотрудников своей работой, что отразится на производительности и эффективности труда.

- Хорошо. Является ли сейчас ситуация с развитием КСО в казахстанском бизнесе удовлетворительной и соответствующей принципам и стандартам ОЭСР?

- Не совсем. НПП «Атамекен», конечно, имеет намерение и конкретные инициативы по ответственному ведению бизнеса и внедрению принципов КСО и много делает в этом направлении, но ситуация затруднена отсутствием текущей оценки и комплексной экспертизы принятых политик и практики соблюдения прав и свобод в различных отраслях экономики. Это дорогостоящие услуги, бизнес на них, как правило, экономит, поэтому внедрение и развитие КСО тормозится в Казахстане.

По нашему мнению, наличие политики по соблюдению прав и свобод человека будет способствовать положительному решению по вопросам привлечения инвестиций, новых профессиональных кадров, и новых клиентов при осваивании рынков. Проведение комплексной экспертизы - оценки воздействия на права человека - помогает определить возможные области и степень влияния на права человека, а также необходимые меры для предотвращения и/или восстановления нарушенных прав.

- Проводилась ли подобная оценка в Казахстане?

- Подобная оценка регулярно проводится на крупных международных предприятиях. Наш центр провел в этом году первую оценку воздействия на права человека на предприятии Национальной компании энергетического сектора Казахстана. Стоит сразу отметить, что для проведения Оценки воздействия на права человека разрабатывается отдельная методология для каждого предприятия. Не существует универсального списка вопросов для всех компаний, методология будет разрабатываться в зависимости от сектора предприятия, количества сотрудников, разработанных политик по правам человека и т.д.

Согласно международной практике, отчет с результатами носит закрытый характер, так как компания проводит ее исключительно для своего пользования в рамках управления рисками по правам человека. Результаты оценки помогут компании либо подтвердить разработанную политику в области прав человека, либо пересмотреть ее, если оценка показала возможные риски по правам человека, которые существующая политика не учла. Многие компании публикуют результаты отчета для обеспечения прозрачности своей деятельности.

Проведением первой оценки воздействия на права человека мы попытались разработать и представить единую методологию для компаний энергетического сектора. Мы надеемся, что практика проведения таких оценок расширится и приведет к увеличению поля социально ответственных компаний в Казахстане.

Ботагоз Сейдахметова, деловой журнал «Эксклюзив»