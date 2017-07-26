В Пакистане мужчина, покрытый опухолями-шишками, вынужден жить как отшельник

В городе Карачи на юге Пакистана живёт 56-летний мужчина, всё тело которого покрывают доброкачественные опухоли разного размера. Они начали появляться у него ещё в детстве и вскоре распространились по всему телу

В 12 лет ему пришлось бросить школу, потому что одноклассники издевались над ним из-за внешнего вида, а учителя и родители просили держаться подальше от остальных детей. Травля продолжается на протяжении всей его жизни: он вынужден часто переезжать с места на место и пытается как можно реже показываться людям на глаза.





По словам мужчины, сейчас он живёт в маленькой комнатушке и выходит из неё всего один или два раза в неделю, чтобы попрошайничеством заработать немного денег на жизнь.





Директор Института кожных заболеваний в Карачи, доктор Икбал Наби Соомро пояснил, что мужчина, скорее всего, страдает нейрофиброматозом.





"В мире пока нет лекарства от этой болезни, мы можем удалить опухоли, но, поскольку заболевание является генетическим, есть вероятность, что шишки появятся снова", — добавил медик.







