Внешнеторговый оборот ЮКО составил 928 млн долларов США

Внешнеторговый оборот Южно-Казахстанской области составил 928 млн долларов США. По сравнению с 6 месяцами прошлого года это цифра выросла на 169 млн долларов США. Об этом сегодня в ходе прошедшей пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил руководитель Департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области Алтынсары Умбиталиев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Таким образом, экспорт товаров увеличен на 37,5 млн долларов США. Отметим, что основными партнерами области по экспорту стали Нидерланды (39%) и Узбекистан (32%).





Вместе с тем, по словам руководителя департамента, импорт товаров увеличился на 140,3 млн долларов США, или на 34%. Основными партнерами области по импорту стали Китай и Узбекистан.

«Необходимо отметить, что инициативы Главы государства Нурсултана Назарбаева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева придали новый импульс, в результате с начала года усилились экономические отношения между двумя странами. 13 июля текущего года на таможенном посту «Атамекен» открыты пункты пропуска «Сырдарья» и «Целинный», что, безусловно, повысит единство и сотрудничество двух стран, способствует росту товарооборота и развитию торговли», - сказал А.Умбиталиев.

Также руководитель Департамента отметил, что по итогам работы за 1 полугодие 2017 года налоговые и таможенные платежи превысили 3,1 млрд тенге. По сравнению с прошлым годом рост составил 113%.





Кроме того, в соответствии с сообщениями об активизировавшихся в настоящее время компаниях, ориентированных на массовое вовлечение финансовых средств, руководитель Департамента призвал представителей СМИ к совместной работе по проведению разъяснительных работ среди населения области о бдительности в отношении лиц, обещающих крупные дивиденды (т.н. финансовые пирамиды).

Фото: Аят Әссанди