В Алматы бдительный полицейский выявил подозрительный автомобиль

В Алматы в среду, 26 июля, инспектор выявил автомашину с подложными номерами и без документов, передает корреспондент Zakon.kz.

Капитан дорожно-патрульной полиции Алтынбек Бухарбаев, неся службу на посту Аян на проспекте Райымбека, заметил подозрительный автомобиль – VolkswagenGolf, с разбитой и не работающей правой фарой. Автомашину капитан остановил на посту для проверки. Выяснилось, что у водителя при себе не было вообще никаких документов, к тому же мужчина заметно нервничал. Это вызвало подозрения у сотрудников правоохранительных органов, и полицейские начали проверять номер автомобиля по базе. Выяснилось, что по данному госномеру зарегистрирован другой автомобиль - Mazda.

В багажнике автомобиля полицейские обнаружили самодельную дубинку: тщательно составленные и склеенные пластиковые трубки были обмотаны черной изолентой - вероятно, для того, чтобы внешне она максимально напоминала полицейскую. Водитель заявил, что эту вещь он якобы нашел накануне и закинул к себе в багажник.

Когда на место прибыл корреспондент Zakon.kz, водитель спокойно разговаривал и отвечал на вопросы. Стоило достать камеру, мужчина сделал вид, что не понимает, о чем с ним говорят, и в дальнейшем на все вопросы предпочитал отмалчиваться. Тем не менее, когда была вызвана опергруппа, оперативники произвели осмотр автомобиля в присутствии понятых, и задали ряд вопросов, на которые водителю все-таки пришлось ответить. Дубинку изъяли, водителя доставили в Наурызбайское районное управление внутренних дел, а автомобиль отправили на штраф-стоянку.