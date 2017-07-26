Жамбылский этнокультурный караван прибыл на ЭКСПО

В торжественном мероприятии приняли участие делегации, возглавляемые акимом Жамбылской области Каримом Кокрекбаевым и акимом города Астаны Асетом Исекешевым.

В рамках специализированной Международной выставки «ЭКСПО-2017» сегодня в Астане стартовали Дни культуры Жамбылской области. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Жамбылский этнокультурный караван ознакомит гостей и посетителей «ЭКСПО-2017» с историей Древнего Тараза - торговым, культурным и духовным центром Великого Шелкового пути.

Торжественная встреча этнографического каравана ознаменовала открытие Дней культуры Жамбылской области в «Парке влюбленных» города Астаны.





Отметим, что 20 мая текущего года с историко-культурного центра «Древний Тараз» был торжественно отправлен этнографический караван «Ұлы Жібек жолы. Көне Тараздан асқақ Астанаға тарту».





В торжественном мероприятии приняли участие делегации, возглавляемые акимом Жамбылской области Каримом Кокрекбаевым и акимом города Астаны Асетом Исекешевым.

В рамках мероприятия были представлены работы мастеров ремесленников «Шеберлер ауылы», аула «Достық» национальных центров, праздничные выступления «Әжелер ансаблі», историческая постановка «Қарахан мен Айша бибі», концерт ансамбля танцев «Наз», а также концертная программа творческих коллективов города Тараз, Жуалынского района, региональной ассамблеи народа Казахстана, ТарГУ имени М.Х.Дулати, ТИГУ, показ национальных обычаев и традиций.





Установлена высокая арка, где крупными латинскими буквами написано «Kone Taraz alemi».





Там же гости знакомятся с передвижной выставкой «Тараз – тарихтың алтын діңгегі», организованного областным историко-краеведческим музеем, на которой выставлены более 300 экспонатов, с времен сакского периода до образования Казахского ханства. Среди них культурно-бытовые ценные вещи, инсталляция «балбал», монеты разных периодов, найденных при раскопках, картины местных авторов художников.





Культурно-массовые мероприятия этого дня продолжатся в 20:00 -концертной программой талантов Таласского, Сарысуского районов, показом национальных обычаев и традиций казахского народа.

Кроме того, в Амфитеатре на территории ЭКСПО в 21:30 состоится праздничный концерт талантов Жамбылской области «Әуені әсем Әулиеата» («Прекрасная музыка Аулие-Аты»).



