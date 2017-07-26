Пропавшая в Кемерово казахстанская девушка нашлась

Айнаш Уразалдинова теперь находится в СИЗО.

Консульством Казахстана в г. Омск проведена работа по выяснению обстоятельств пропажи 23-летней гражданки Казахстана Айнаш Уразалдиновой на территории г.Кемерово, передает Zakon.kz.

Казахстанские дипломаты направили соответствующее письмо в Управление МВД России по Кемеровской области с просьбой предоставить полную информацию по данному факту.

Согласно ответа Управления МВД России по Кемеровской области, в отношении гражданки Казахстана Айнаш Уразалдиновой Следственным отделом ОП "Левобережный" СУ УМВД России возбуждено уголовное дело. В настоящее время она содержится в следственном изоляторе ГУФСИН РФ Кемеровской области.