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Пропавшая в Кемерово казахстанская девушка нашлась

26 июля 2017, 19:18

Айнаш Уразалдинова теперь находится в СИЗО.

Консульством Казахстана в г. Омск проведена работа по выяснению обстоятельств пропажи 23-летней гражданки Казахстана Айнаш Уразалдиновой на территории г.Кемерово, передает Zakon.kz.

Казахстанские дипломаты направили соответствующее письмо в Управление МВД России по Кемеровской области с просьбой предоставить полную информацию по данному факту.

Согласно ответа Управления МВД России по Кемеровской области, в отношении гражданки Казахстана Айнаш Уразалдиновой Следственным отделом ОП "Левобережный" СУ УМВД России возбуждено уголовное дело. В настоящее время она содержится в следственном изоляторе ГУФСИН РФ Кемеровской области.


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