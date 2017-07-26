В каких районах Астаны отключат свет 27 июля

Отключения света начнутся с 9 часов утра до определенного времени.

В Астане пройдут плановые отключения в электрических сетях, передает Zakon.kz со ссылкой на ситуационный центр акимата города Астаны.

Отключения света начнутся с 9 часов утра до определенного времени. Так, по улицам Ногайлы, Чингиза Айтматова, жилом комплексе (от КТП В-1461), жилом комплексе «City Lake» ул. Е29-Е30 (от КТП В-1410) и проспекту Тауелсiздiк (депутатский городок) - по 18.00; по улицам Карталинская 138, Машхур Жусуп, Таскескен, Кумкент, Айнаколь, Уштобепер, переулку Акшатау, в доме 3 микрорайона Акбулак-3 - по 13.00; Алматинская, 1-45а - по 14.00.

С 14.00 по 18.00 свет будет отключен в домах по улицам Карагандинская, Асан кайгы, Тараз, Садовая, Сейфуллина, Валиханова, Джангильдина и Култеген.