В Астане начнут ремонт улиц

С 26 июля на нескольких улицах Астаны начнется ремонт, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Управление автомобильных дорог города Астаны планирует начать работы по среднему ремонту улиц.

Так, с 26 по 28 июля ожидается полное перекрытие ул. А. Ахматовой на участке от ул. А. Петрова до ул. Күйші Дина.

С 26 июля по 2 августа планируется частичное перекрытие ул. Ақбидай на участке от ул. Өндіріс до ул. К. Кеменгерұлы.

С 26 июля по 25 августа – частичное перекрытие ул. Болашақ на участке от ул. Т. Кенжина до ул. Алмалық.

В связи с чем на указанных участках будет перекрыто движение автотранспортных средств.

Жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.