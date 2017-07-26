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Трамп запретил трансгендерам служить в американской армии

26 июля 2017, 20:29

Президент считает, что их присутствие дестабилизирует обстановку.

Президент США Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в американских вооруженных силах. Об этом политик написал в Twitter, пишет Лента.ру.

«Наши вооруженные силы должны быть сосредоточены на одержании убедительных и сокрушительных побед. Нельзя заставлять их тратить огромные деньги на медобслуживание трансгендеров и терпеть привносимую ими дестабилизацию», — пояснил он.

В июле 2015 года сообщалось, что Пентагон решил организовать специальную рабочую группу, которая проверит, как изменение установленных в отношении трансгендеров правил повлияет на боеспособность вооруженных сил.

В 2010 году Конгресс США отменил правило «Не спрашивай, не говори» (Don't ask, don't tell), согласно которому от служащих в ВС представителей нетрадиционной сексуальной ориентации требовалось скрывать свою принадлежность к меньшинствам.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters


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