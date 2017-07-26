Прихожанина религиозной общины в Костанае осудили за секс с 14-летней

Мужчина рассказал, что вступал в сексуальный контакт с девочкой несколько раз, но всегда – по обоюдному согласию.

За половую связь с 14 летней школьницей в Костанае осуждён член христианской евангельской пятидесятнической церкви «Источник жизни» по фамилии Батырбеков, сообщает «Открытая Азия» со ссылкой на Ассоциацию Центров Исследования Религий.

После того, как об этой связи с несовершеннолетней стало известно, руководство церкви пыталось это скрыть, отправив своего «брата» на юг страны. Однако скрыться от следствия ему не удалось. Подозреваемого не арестовали в период следствия, так как он признал свою вину. Мужчина рассказал, что вступал в сексуальный контакт с девочкой несколько раз, но всегда – по обоюдному согласию.

Вменённая ему первая часть статьи 122 УК РК «Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» предусматривает наказание: ограничение свободы до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

В данном случае суд назначил штраф за моральный вред в размере 140 тысяч тенге и два года ограничения свободы (условно). Осуждённого передали под контроль в службу пробации – он должен встать на учёт и регулярно отмечаться. По закону, без разрешения он не имеет права покидать Костанай, менять место жительства, посещать увеселительные заведения и специализированные магазины по продаже спиртных напитков, а также выходить из дома с 22.00 до 06.00 часов.

Суд по делу был закрытым. Но без скандала не обошлось. Сильно пострадал имидж религиозной общины.

Близкие по духу Батырбекова, которые находились в данной общине, знали о пристрастиях 24-летнего мужчины. После происшествия, с их слов, «он свернул с пути, и это его выбор, и за обеденный стол с таким человеком они уж точно не сядут».

Его сожительница, прочитав в смартфоне переписки с девушками, «была шокирована тем, что среди них была девятиклассница, племянница ближайшей подруги».

Сотрудник Управления по делам религий Костанайской области Сапаргали Абдиев так прокомментировал ситуацию АЦИР:

– Как нам сообщили в церкви, обвиняемый Батырбеков был отлучён до момента совершения преступления. Поскольку он не числится в списке инициаторов создания данной церкви, мы предполагаем, что он был обычным рядовым прихожанином «Источника жизни», где, по всей видимости, и познакомился с пострадавшей, поскольку её мать также является последовательницей этой церкви. Насколько мне известно, условный срок ему дали потому, что якобы их связь происходила по обоюдному согласию, а также обвиняемый полностью признал свою вину. После выхода статьи в газете «Время», нам сразу же поступило обращение от Пак Л.В., временного исполняющего обязанности пастора церкви «Источник жизни», с просьбой удалить статью порочащую честь и достоинство церкви.

– После распространения информации в СМИ по данному делу, прихожан в церкви поубавилось и ворота церкви стали все чаще закрываться, – сообщила жительница Костаная, проживающая неподалёку от религиозного объединения «Источник жизни», пожелавшая не называть своего имени.